ضفادع وفئران حمراء .. محمود سعد يكشف حكاية منطقة أبو رواش مع صيد الزواحف والثعابين

خصص الإعلامي محمود سعد، حلقة اليوم من برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار "، للتعرف على حكايات صيد الفئران والثعابين والضفادع في منطقة أبو رواش .

وقال ناجح المنشاوي أحد محبي صيد الحيوانات في أبو رواش:" إحنا بنصطاد الزواحف بكل أنواعها سواء الفئران البيضاء والحمراء لبيعها ".

وتابع ناجح المنشاوي :" إحنا بنصطاد الجربوع وهو نادر شوية وهو يشبه الكنغور وقدماه الخلفيتين طويلة ويتم بيع الضفادع للجامعات وكليات الطب للتشريح والأبحاث".

وأكمل ناجح المنشاوي :" بنصطاد الفئران الحمراء والبيضاء بالمصيدة كمان بنصطاد الثعابين لكن نصطاد أنواع معينة لبيعها ونتجنب أنواع أخرى أكثر سمية ".

ومن جانبه قال نجاح طلبة احد صائدي الحيوانات والزواحف والثعابين، :" بنشتغل في المهنة دي منذ 300 سنة وتوارثناها عن الأجداد ونقوم بتربية الضفادع والثعابين ونقوم ببيع الضفادع للجامعات وأبحاث التشريح ".

