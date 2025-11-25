قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تامر هجرس يجتمع مع محمد سعد في "عيلة دياب ع الباب"

تامر هجرس
تامر هجرس
قسم الفن

تعاقد الفنان تامر هجرس على المشاركة في فيلم عيلة دياب ع الباب، وذلك بعد نجاحه في السينما من خلال فيلم جوازة توكسيك، الذي حقق نجاحاً كبيراً في دور العرض بالسينمات وأشاد به الكثيرون من الجمهور ومتابعي السوشيال ميديا.


وأكد تامر هجرس أنه يجسد خلال أحداث فيلم عيلة دياب الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد، شخصية كوميدية لم يقدمها من قبل، مشيرا إلى أن الدور به عدة تفاصيل ومن المقرر بدء تصوير دوره خلال الفترة المقبلة.


ويشارك في فيلم عائلة دياب ع الباب، بجانب محمد سعد عدد من النجوم أبرزهم غادة عادل، هيدى كرم، دنيا سامى، نور إيهاب والفنانة الشابة توانا ابنة الفنانة رانيا منصور، ومن المقرر التعاقد مع عدد من الفنانين خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف ورشة كتابة فايف برودكشن، وإخراج وائل إحسان.


وكان آخر أعمال تامر هجرس في السينما فيلم جوازة توكسيك، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، وعدد آخر من النجوم، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.


وتناول الفيلم قصة حب تجمع كريم الذي يقدم شخصيته محمد أنور وفريدة التي تلعب دورها ملك قورة، ويسعى كريم للزواج من فريدة، ولكن تواجه علاقتهما العديد من الأزمات بسبب تدخل أسرة كريم وهما ليلى علوي التي تلعب دور والدته وبيومي فؤاد الذي يقدم شخصية والده.

