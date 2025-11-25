القصة الكاملة لحبس الفنان فادي خفاجة 6 أشهر بتهمة سب وقذف مجدي كامل

أثار خبر حبس الفنان فادي خفاجة الشهير بشخصية "شرف الدين" في سلسلة مسلسل ونيس الشهيرة مع الفنان محمد صبحي الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حبس فادي خفاجة

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمًا ضد الفنان فادي خفاجة بالسجن لمدة 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بـ «سبّ وقذف» الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد.

وجاء في قرار الإحالة أن فادي خفاجة وجه إلى كامل «ألفاظًا من شأنها المساس بسمعته ومكانته الاجتماعية»، وفقًا للتحقيقات، التي أكّدت أن تلك العبارات لو كانت صحيحة لكانت تبرّر عقابه قانونيًا أو تؤدي إلى ازدرائه بين الناس.

كما نُسب إليه «إساءة استخدام أجهزة الاتصال» عبر وسائل التواصل، بإرسال مقاطع فيديو أو منشورات تسببت في إزعاج ومضايقة المجني عليه.



موقف مجدي كامل

خلال المحاكمة، طالب محامي مجدي كامل بتعويض مبدئي قدره 100 ألف جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكله نتيجة تلك العبارات.

من جهته، قدم دفاع فادي خفاجة استئنافًا على الحكم الصادر ضده، في محاولة لتخفيف العقوبة أو إلغائها.



أزمة مجدي كامل وفادي خفاجة



‎ظهر الفنان فادي خفاجة، في جولات تطبيق التيك توك، وتعمد توجيه حديث مسيء للفنانة مها أحمد عبر هذه الجولات يخص زوجها الفنان مجدي كامل.



‎جدير بالذكر أن الفنان فادي خفاجة، يركز على لايفات التيك توك خلال السنوات الماضية، وابتعد عن التمثيل نسبيا وركز على جولات التيك توك كمصدر دخل.



‎وكان أحدث أعمال فادي خفاجة، الفنية هو دور صغير في مسلسل "روز وليلى" للفنانة يسرا ونيللي كريم، عام 2024، ومسلسل حد فاصل للفنان نضال الشافعي وادوارد عام 2023.

ولم يعلق الفنان مجدي كامل أو زوجته مها أحمد على الحكم حتى الآن مع توقعات بحل الأزمة ودياً خلال الأيام المقبلة.