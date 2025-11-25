بيونة.. وفاة الفنانة الجزائرية باية بوزار بعد معاناة مع المرض

أعلنت وسائل إعلام جزائرية وفاة الفنانة باية بوزار المعروفة باسم "بيونة" بعد معاناة مع المرض.

تُوفيت بيونة، في مستشفى بني مسوس بالعاصمة الجزائرية، حسب ما أعلنته وزارة الثقافة والفنون.

وأفادت التقارير أنها كانت تعاني من مشاكل صحية، ونُقلت إلى المستشفى بعد تدهور حالتها التنفسية.

تركت وراءها مسيرة فنية طويلة امتدت لأكثر من أربعة عقود، قدمت خلالها أعمالاً سينمائية وتلفزيونية بارزة، كما شاركت بمسلسل “ناس ملاح سيتي” وغيره من الأعمال التي تركت بصمة في المشهد الفني الجزائري.

حرصت وسائل الإعلام الجزائرية على نعي بيونة التي اعتبرها الجميع خسارة كبيرة للوسط الفني ، ولطالما كانت وجهًا محبوبا لدى الجمهور بفضل روحها المرحة وأدوارها الكوميدية.

وحرص رئيس الجمهورية الجزائري ⁧‫عبد المجيد تبون‬⁩ يعزي عائلة الفنانة المرحومة باية بوزار، "⁧‫بيونة‬⁩ "، مقدما أخلص التعازي وأصـدق مشـاعـر الـمواسـاة، داعيا الـمولى عـز وجـل أن يتغمدها برحمـته الواسعة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان.

الراحلة بيونة تعد من أبرز الفنانات اللواتي تركن بصمة خالدة في الدراما الجزائرية من خلال أعمال شهيرة مثل فيلم "الدار الكبيرة" ومسلسل "المليونير" و"الدامة" و"دار لفشوش" وسيت كوم "ناس ملاح سيتي".