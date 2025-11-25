قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
فن وثقافة

بيونة.. وفاة الفنانة الجزائرية باية بوزار بعد معاناة مع المرض

بيونة
بيونة
قسم الفن

أعلنت وسائل إعلام جزائرية وفاة الفنانة باية بوزار المعروفة باسم "بيونة" بعد معاناة مع المرض.

تُوفيت بيونة، في مستشفى بني مسوس بالعاصمة الجزائرية، حسب ما أعلنته وزارة الثقافة والفنون.

وأفادت التقارير أنها كانت تعاني من مشاكل صحية، ونُقلت إلى المستشفى بعد تدهور حالتها التنفسية. 

تركت وراءها مسيرة فنية طويلة امتدت لأكثر من أربعة عقود، قدمت خلالها أعمالاً سينمائية وتلفزيونية بارزة، كما شاركت بمسلسل “ناس ملاح سيتي” وغيره من الأعمال التي تركت بصمة في المشهد الفني الجزائري. 

حرصت وسائل الإعلام الجزائرية على نعي  بيونة التي اعتبرها الجميع خسارة كبيرة للوسط الفني ، ولطالما كانت وجهًا محبوبا لدى الجمهور بفضل روحها المرحة وأدوارها الكوميدية.

وحرص رئيس الجمهورية  الجزائري ⁧‫عبد المجيد تبون‬⁩ يعزي عائلة الفنانة المرحومة باية بوزار،  "⁧‫بيونة‬⁩ "، مقدما أخلص التعازي وأصـدق مشـاعـر الـمواسـاة، داعيا الـمولى عـز وجـل أن يتغمدها برحمـته الواسعة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان.

الراحلة بيونة تعد من أبرز الفنانات اللواتي تركن بصمة خالدة في الدراما الجزائرية من خلال أعمال شهيرة مثل فيلم "الدار الكبيرة" ومسلسل "المليونير" و"الدامة" و"دار لفشوش" وسيت كوم "ناس ملاح سيتي". 

بيونة وفاة بيونة الفنانة بيونة

