إحالة أوراق فران تعدى على طفلة في المنوفية إلى فضيلة المفتي

أحالت محكمة الجنايات المستأنفة بشبين الكوم في محافظة المنوفية أوراق «حسن خالد صابر»، المتهم بالتعدي على الطفلة سجدة، ابنة الأربع سنوات، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ لاستطلاع الرأي في إعدامه.

صدر هذا القرار؛ تأييدًا لحكم أول درجة، بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، والصادر في يوليو 2025.

وتعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2024، عندما تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة السادات، يفيد بتلقيه بلاغًا بضبط شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، يعمل فرانًا، بالتعدي جنسيًا على الطفلة سجدة، ابنة قرية كفر داود، صاحبة الأربع سنوات.

وبالانتقال؛ تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم، وتم تقديمه للمحاكمة.

ومن جهتها، قالت أسرة الطفلة سجدة، إن نجلتهم تبلغ من العمر 4 سنوات، خرجت لشراء مخبوزات من الفرن الذي يعمل به المتهم؛ فأغلق الباب عليها واعتدى عليها جنسيًا.

وتابعت الأسرة أن الطفلة خرجت باكية؛ لتكتشف الأسرة تعدي الفران على طفلتهم، وعندما حاول الهروب من القرية؛ تمكن ذويها والأهالي من ضبطه وتقديمه للجهات الأمنية التي أحالته للمحاكمة.

وأكدت الأسرة أن الفران “غريب عن قريتهم”، وجاء للعمل فيها، ولكنه لم يراعِ حرمة الأطفال، واعتدى على الصغيرة، والتي ما زالت تتلقى العلاج جراء ما حدث لها.

وطالب الأهالي بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم؛ ليكون عبرة لغيره.