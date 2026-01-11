إحالات بالجملة خلال مرور مفاجئ في قويسنا بالمنوفية

شنت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا في محافظة المنوفية، مرور مفاجئ على الوحدة المحلية بإبنهس.

وقررت عقيلة، إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية ابنهس للتحقيق لعدم الحضور الى العمل فى الموعد المحدد.

كما قررت إحالة مهندس وفنى التنظيم بالوحدة للتحقيق لوجود حالة بناء بترخيص منتهى، وإنذار شركة النظافة بالقرية بتكثيف العماله ووجود لوادر لتحقيق افضل أداء لمنظومة النظافة بالوحدة.

كما التقت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا، عدد من المواطنين والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم.

وعلى الفور وجهت الإدارات المختصة بالنزول ميدانيا مع المواطنين في الحال، لبحث الشكوى على أرض الواقع واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية، بما يضمن سرعة الحل وتحقيق الصالح العام.