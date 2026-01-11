قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
سامح شكري والشيحي.. تعيين وزيرا الخارجية والتعليم العالي السابقين بمجلس النواب
محافظات

إحالات بالجملة خلال مرور مفاجئ في قويسنا بالمنوفية

جولة مفاجئة
جولة مفاجئة
مروة فاضل

شنت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا في محافظة المنوفية، مرور مفاجئ على الوحدة المحلية بإبنهس. 

وقررت عقيلة، إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية ابنهس للتحقيق لعدم الحضور الى العمل فى الموعد المحدد. 

كما قررت إحالة مهندس وفنى التنظيم بالوحدة للتحقيق لوجود حالة بناء بترخيص منتهى، وإنذار شركة النظافة بالقرية بتكثيف العماله ووجود لوادر لتحقيق افضل أداء لمنظومة النظافة بالوحدة. 

كما التقت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا، عدد من المواطنين والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم.

وعلى الفور وجهت  الإدارات المختصة بالنزول ميدانيا مع المواطنين في الحال، لبحث الشكوى على أرض الواقع واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية، بما يضمن سرعة الحل وتحقيق الصالح العام.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة ميدانية احالة للتحقيق قويسنا

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

