قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية والمدارس

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا موسعاً لمناقشة واستعراض الموقف الحالي  لأليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات المسندة لهيئة الأبنية التعليمية للعام المالي الحالي بنطاق المراكز والمدن والاجراءات الفعلية المتخذة لضمان سرعة نهوها وفق البرامج الزمنية المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات 

 جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ،  اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ،  فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، اللواء هشام عصمت مدير مشروع وحدة الرصف ،المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ،   وسام مراد مدير عام الادارة الاستراتيجية ، عدد من الشركات المنفذة.

ناقش محافظ المنوفية موقف مشروعات قطاع رصف وتطوير الطرق بنطاق المراكز والمدن  والأعمال الجاري تنفيذها باعتبارها أولوية أولى على رأس منظومة عمل المحافظة ، مشدداً على مدير مديرية الطرق بأهمية الانتهاء من رصف الطرق الأكثر أهمية وحيوية وتسريع معدلات الأداء وذلك بالتوازي مع باقي المشروعات لضمان نهو ها وفق التوقيتات المحددة ، كما شدد على سرعة البدء في أعمال رصف وتطوير الطرق بنطاق مركزي تلا وحي شرق شبين الكوم والتي تتضمن متفرعات شارع السنترال واستكمال متفرعات شارع البطل أحمد عبد العزيز بتلا ، وكذا متفرعات شارع مصطفى كامل البحري وشوارع مناطق ( أ ، ب )  بميت خاقان بحي شرق شبين الكوم للارتقاء بمستوى الخدمات.

كما تم مناقشة ، الموقف الحالي لعدد من مشروعات الخطة المسندة لهيئة الأبنية التعليمية لمتابعة منظومة الاداء ودفع وتيرة العمل بها ومنها مشروع إنشاء دار المناسبات الجديدة بنطاق حي شرق شبين الكوم، على مساحة اجمالية 2000م2 ، بجانب مشروع إنشاء وحدة المرور الجديدة بالباجور  ، وذلك بهدف دعم الخدمات  المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بربوع المحافظة ، والتركيز على ما يهم المواطن المنوفى ونسعى جاهدين نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة بشتى القطاعات التنموية والخدمية ، مشيرا الى أن ما تحقق علي أرض المنوفية من بنية تحتية في جميع القطاعات يـُعد ثمرة دعم مباشر من الدولة المصرية، من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتحويل الخطط الاستراتيجية الي واقع ملموس وخطوات واثقة نحو غدِ أفضل، ما يعكس إدراكاً حقيقياً لأهداف التنمية المستدامة تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين .

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية الخطة الاستثمارية رصف الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

مصطفى العش

فرصة أخيرة.. سر تعطيل صفقة مصطفى العش لـ المصري البورسعيدي

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع مسئولي «كابيتانو» لمتابعة انطلاق اختبارات الموسم الرابع

عصام عبدالفتاح

موعد ومكان عزاء والد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد