محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية والمدارس

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا موسعاً لمناقشة واستعراض الموقف الحالي لأليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات المسندة لهيئة الأبنية التعليمية للعام المالي الحالي بنطاق المراكز والمدن والاجراءات الفعلية المتخذة لضمان سرعة نهوها وفق البرامج الزمنية المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، اللواء هشام عصمت مدير مشروع وحدة الرصف ،المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، وسام مراد مدير عام الادارة الاستراتيجية ، عدد من الشركات المنفذة.

ناقش محافظ المنوفية موقف مشروعات قطاع رصف وتطوير الطرق بنطاق المراكز والمدن والأعمال الجاري تنفيذها باعتبارها أولوية أولى على رأس منظومة عمل المحافظة ، مشدداً على مدير مديرية الطرق بأهمية الانتهاء من رصف الطرق الأكثر أهمية وحيوية وتسريع معدلات الأداء وذلك بالتوازي مع باقي المشروعات لضمان نهو ها وفق التوقيتات المحددة ، كما شدد على سرعة البدء في أعمال رصف وتطوير الطرق بنطاق مركزي تلا وحي شرق شبين الكوم والتي تتضمن متفرعات شارع السنترال واستكمال متفرعات شارع البطل أحمد عبد العزيز بتلا ، وكذا متفرعات شارع مصطفى كامل البحري وشوارع مناطق ( أ ، ب ) بميت خاقان بحي شرق شبين الكوم للارتقاء بمستوى الخدمات.

كما تم مناقشة ، الموقف الحالي لعدد من مشروعات الخطة المسندة لهيئة الأبنية التعليمية لمتابعة منظومة الاداء ودفع وتيرة العمل بها ومنها مشروع إنشاء دار المناسبات الجديدة بنطاق حي شرق شبين الكوم، على مساحة اجمالية 2000م2 ، بجانب مشروع إنشاء وحدة المرور الجديدة بالباجور ، وذلك بهدف دعم الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بربوع المحافظة ، والتركيز على ما يهم المواطن المنوفى ونسعى جاهدين نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة بشتى القطاعات التنموية والخدمية ، مشيرا الى أن ما تحقق علي أرض المنوفية من بنية تحتية في جميع القطاعات يـُعد ثمرة دعم مباشر من الدولة المصرية، من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتحويل الخطط الاستراتيجية الي واقع ملموس وخطوات واثقة نحو غدِ أفضل، ما يعكس إدراكاً حقيقياً لأهداف التنمية المستدامة تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين .