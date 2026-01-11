عاشا معا وتوفيا معا.. مصرع شقيقين في حادث سيارة علي الطريق الاقليمي في المنوفية

لقي شقيقان مصرعهم في حادث علي الطريق الاقليمي في محافظة المنوفية.

البداية عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية اخطارا من مركز شرطة النجدة بحادث تصادم ومتوفيين علي الطريق الإقليمي بالقرب من قرية ميت البيضاء بمركز الباجور.

بالانتقال تبين وقوع تصادم بين سيارة نصف نقل جامبو وأخري تريلا علي الطريق الاقليمي، كما تبين مصرع قائد السيارة الجامبو ومرافقه في الحادث.

وبنقلهم الي المستشفي تبين ان المتوفيين شقيقين من محافظة الفيوم وهم عبد الجليل حمدي وشقيقه حامد حمدي من احدي قري محافظة الفيوم.

واكد الاهالي ان الشباب عاشا معا وتعودا علي الخروج للعمل معا من اجل لقمة العيش وسادت حالة من الحزن والصدمه بين الجميع من أبناء قريتهم.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.