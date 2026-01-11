محافظ المنوفية: "مشروعك" ساهم في توفير 370 فرصة عمل وتنفيذ 193 مشروعاً

تلقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، تقريراً حول جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) خلال عام 2025 ، حيث ساهم في توفير 370 فرصة عمل بنطاق المحافظة من خلال تنفيذ 193 مشروع بتمويل 89 مليون و 475 ألف جنيه ،لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكداً أننا مستمرون في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة " مشروعك " ، لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

يأتي هذا في إطار اهتمام القيادة السياسية ، بإتاحة التمويل اللازم وفرص الإقراض لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، لتوفير فرص عمل حقيقة للشباب واتخاذ الإجراءات التي تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات تحقيقاً للتنمية المستدامة.

وأوضحت مدير برنامج مشروعك بالمحافظة ، أنه تم تنفيذ 18ندوة توعوية بنطاق المحافظة لعرض مزايا البرنامج وتشجيع الشباب علي ثقافة العمل الحر، كما تم عمل زيارات ميدانية لمتابعة المشروعات المتنوعة ما بين (تجاري - خدمي - صناعي) بإجمالي 66 زيارة للتأكد من انتظام سير العمل بالمشروعات المنفذة وتذليل العقبات بما يضمن تحقيق أهداف البرنامج للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين.

هذا وأكد محافظ المنوفية على أن برنامج "مشروعك" ، عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات، فضلاً عن التأكيد على دعم جهود الدولة المصرية في الاتجاه نحو الإنتاج تنفيذاً لرؤية مصر 2030 ، موجهاً القائمين على البرنامج بضرورة فتح قنوات جديدة لتيسير كافة الإجراءات وتنويع المشروعات لتلبية احتياجات السوق من المنتجات المختلفة ،وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للشباب الراغبين في الحصول على تمويل لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج ، لما يمثله البرنامج من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.