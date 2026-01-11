قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
مدبولي: غدا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر
وزير الأوقاف: نعمل على خطاب تنوير وعمران يجمع ولا يفرق
وزير الثقافة يكرم د. أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
محافظات

محافظ المنوفية: "مشروعك" ساهم في توفير 370 فرصة عمل وتنفيذ 193 مشروعاً

مشروعك
مشروعك
مروة فاضل

تلقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، تقريراً حول جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) خلال عام 2025 ، حيث ساهم في توفير 370 فرصة عمل بنطاق المحافظة من خلال تنفيذ 193  مشروع بتمويل 89 مليون و 475 ألف جنيه ،لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكداً أننا مستمرون في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة " مشروعك " ، لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

يأتي هذا في إطار اهتمام القيادة السياسية ، بإتاحة التمويل اللازم وفرص الإقراض لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، لتوفير فرص عمل حقيقة للشباب واتخاذ الإجراءات التي تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات تحقيقاً للتنمية المستدامة.

وأوضحت مدير برنامج مشروعك بالمحافظة ، أنه تم تنفيذ 18ندوة توعوية بنطاق المحافظة لعرض مزايا البرنامج وتشجيع الشباب علي ثقافة العمل الحر، كما تم عمل زيارات ميدانية لمتابعة المشروعات المتنوعة ما بين (تجاري - خدمي - صناعي) بإجمالي 66 زيارة للتأكد من انتظام سير العمل بالمشروعات المنفذة وتذليل العقبات بما يضمن تحقيق أهداف البرنامج للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين.

هذا وأكد محافظ المنوفية على أن برنامج "مشروعك" ، عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات، فضلاً عن التأكيد على دعم جهود الدولة المصرية في الاتجاه نحو الإنتاج تنفيذاً لرؤية مصر 2030 ، موجهاً القائمين على البرنامج بضرورة فتح قنوات جديدة لتيسير كافة الإجراءات وتنويع المشروعات لتلبية احتياجات السوق من المنتجات المختلفة ،وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للشباب الراغبين في الحصول على تمويل لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج ، لما يمثله البرنامج من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

المنوفية اخبار محافظة المنوفية مشروعك التنمية الاقتصادية مشروعات

