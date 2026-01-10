القبض على شخص ونجله صنعا محدث صوت لإبعاد الطيور عن الحقول الزراعية بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر ونجله بتصنيع محدث صوت يعمل بواسطة أسطوانة غاز وماسورة حديدية لطرد الطيور من الحقول بالمنوفية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (أحد الأشخاص "صاحب ورشة لحام معادن" ، وبصحبته نجله سن 11 - مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) .. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فى إطار محاولته بيعها للمزارعين بهدف إبعاد الطيور عن حقولهم للحفاظ على المحاصيل الزراعية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









