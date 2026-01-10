وفاة شخص بأزمة قلبية بعد مشاجرة شقيقه مع انسابه في المنوفية

سادت حالة من الحزن بين ابناء قرية طنبدي بمركز شبين الكوم عقب وفاة احد أبناء القرية بعد مشاجرة شقيقه مع زوجته ونسابه واصابة شقيقه بجرح في الرأس ولم يتحمل ابن القرية اصابه شقيقه وسقط مغشيا عليه وتوفي اثر ازمة قلبية مفاجئة.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمصرع شخص بقرية طنبدي بازمة قلبية مفاجئة.

بالانتقال تبين مصرع وائل عنتر 42 سنة ابن قرية طنبدي بازمة قلبية مفاجئة اثر حضوره مشاجرة شقيقه مع زوجته وانسابه مما أدى إلى إصابة شقيقه بجرح في الرأس.

وأصيب المتوفي بصدمة إثر مشاهدة الدم علي وجه شقيقه وسقط مغشيا عليه لتكتشف الاسره وفاته بازمة قلبية مفاجئة.

وتم نقل الجثمان الي مستشفي شبين الكوم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.