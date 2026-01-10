تأييد المشدد 15عاما وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرى مخدرات بالمنوفية

عاقبت محكمة جنابات شبين الكوم تاجري حشيش بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه وبالاستئناف على الحكم قضت محكمة المستأنف برئاسة المستشار جمال سعيد الرحمانى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

كشفت التحريات التي أجراها الرائد محمد إبراهيم الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات المدعومة بالمراقبة الشخصية التي أجراها بالاشتراك مع المقدم أحمد زهران المفتش بالإدارة أسفرت عن قيام «محمد .ج» وآخر هارب بإحرازهما وحيازتهما للمواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش وترددهما على دائرة المركز

وتنفيذا لذلك الإذن ولما تبلغ إليه من أحد مصادره السرية بتواجدهما بالقرب من ناحية كوبرى أجهور الرمل وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، فانتقل وبرفقته الضابط سالف الذكر وقوة من أفراد الشرطة السريين إلى مكان تواجدهما وبلوغهما المكان أبصر المتهمين حال استقلالهما السيارة ملاكى بدون لوحات معدنية قيادة المتهم الآخر وبفتح شنطة السيارة من الخلف أخرج جوالاً بلاستيكيا أبيض اللون ثم قام بإغلاق شنطة السيارة مرة أخرى وتوقف ممسكا وبجواره المتهم الماثل، فمكثا يراقبان حركتهما.

وعقب مرور بعض الوقت من المراقبة تنحى المتهم الأول عن السيارة وقام بالجوال لبرهة فهم حينئذ بضبطه وحال ذلك لاذ المتهم الآخر بالفرار بالسيارة قيادته وتمكن من الهرب، وبتفتيش الجوال بحوزة المتهم الماثل المضبوط عثر بداخله على 240 طربة ثبت معمليا أنها جميعاً للحشيش المخدر، وبتفتيش شخص المتهم عثر بحوزته على ألف جنيه.

وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض الطعن على سجن تاجرى الحشيش 15 عاما وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، وتأييد الحكم المطعون عليه.