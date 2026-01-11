قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الزراعة: فحص وعلاج 3441 رأس ماشية بالمجان في المنوفية وبني سويف

شيماء مجدي

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، قافلتين بيطريتين شاملتين مجانيتين استهدفتا فحص وعلاج رؤوس الماشية لدى صغار المربين بقرى محافظتي المنوفية وبني سويف.

يأتي تنفيذ هذه القوافل تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار جهود الوزارة لتنمية الريف المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن القافلتين تم تنفيذهما في قرية "إفوة" بمحافظة بني سويف، ومركز تدريب "سرس الليان" بمحافظة المنوفية؛ حيث تم خلالهما فحص وعلاج 3441 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام.

وأوضح "فاضل" أن هذه القوافل قدمت حزمة خدمات بيطرية متكاملة، شملت أعمال الفحص التناسلي، وعمليات التلقيح الاصطناعي، وعلاج الأمراض التناسلية المختلفة، فضلاً عن تقديم مجموعة من الإرشادات الفنية والتوعوية للمربين وصغار المنتجين حول أفضل ممارسات التربية والرعاية.


وأشار مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية إلى أن هذه القوافل تجسد الدور البحثي والتطبيقي الرائد للمعهد في دعم خطط الدولة للتنمية الريفية، وتعزيز أواصر الشراكة مع المزارعين والمربين على أرض الواقع، لتحسين مستوى معيشتهم، من خلال رفع كفاءة الثروة الحيوانية وزيادة معدلات إنتاجيتها، والإسهام بشكل مباشر في تحقيق منظومة الأمن الغذائي القومي.

