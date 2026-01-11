قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
مدبولي: غدا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر
وزير الأوقاف: نعمل على خطاب تنوير وعمران يجمع ولا يفرق
وزير الثقافة يكرم د. أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: على المؤسسات الدينية تقديم خطاب يسهم في إخراج الإنسانية من دائرة الظلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه المنوفية: إنشاء مركز السيطرة والطوارئ بالشركة واعتماد سياسة الأزمات

شركة مياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي
مروة فاضل

التقى المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، الدكتور محمد مصطفى، رئيس غرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الإسكان، لاعتماد مذكرة سياسة الأزمات وفقاً للنموذج الموحد والمعتمد من وزارة الإسكان، وبحث خطوات البدء فى إنشاء "مركز السيطرة والطوارئ والأزمات" بمقر الشركة، فى إطار تعزيز قدرة الشركة على التعامل مع الأزمات والطوارئ.

وأوضح رئيس الشركة أن الهدف من إنشاء مركز السيطرة والأزمات هو ضمان استمرارية تقديم الخدمة، وحمايه الأرواح والممتلكات، ورفع كفاءة التعامل مع الطوارئ والأزمات داخل منظومه مياه الشرب والصرف الصحي عن طريق التعامل الفوري والمنظم مع الأعطال والكوارث، وتقليل زمن الاستجابة، وتقليل حجم الخسائر، والمساعدة في اتخاذ القرار من خلال غرفة القيادة المركزية لتجميع المعلومات وتحليلها ودعم الإدارة العليا بقرارات دقيقة وفق بيانات لحظية حقيقية.

وأكد أن الشركة تلتزم بتطبيق أعلى معايير السلامة والاستعداد والاستجابة السريعة لمواجهة الأزمات والطوارئ التي قد تؤثر على استمرارية تشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي أو جودة الخدمات المقدمة، وتهدف هذه السياسه إلى وضع إطار منهجي وفعال لإدارة الأزمات يضمن حماية الأرواح والممتلكات وتقليل الآثار السلبية للأزمات واستمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

وقال إن الشركة تسعى إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات وتأهيل القيادات والعاملين لديها للقدرة على إدارة الأزمات، ما يساعد في تحقيق جاهزية أعلى وقرارات أسرع وخصائص أقل، بالإضافة إلى تقديم خدمة مستمرة للمواطنين بكفاءة عالية تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية شركة المياه شبين الكوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

ترشيحاتنا

وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد وقوف بلادها إلى جانب الصومال

وزيرة الخارجية الفلسطينية تعلن دعم بلادها لجمهورية الصومال

أرشيفية

الدفاع الروسية تتعامل مع 132 هدفا جويا أوكرانيا خلال 24 ساعة

صاروخ فلامنغو الأوكراني

صاروخ أوكراني يثير قلق موسكو.. فلامنجو أطول من حافلة ومداه 2900 كيلومتر

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد