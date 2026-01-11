مياه المنوفية: إنشاء مركز السيطرة والطوارئ بالشركة واعتماد سياسة الأزمات

التقى المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، الدكتور محمد مصطفى، رئيس غرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الإسكان، لاعتماد مذكرة سياسة الأزمات وفقاً للنموذج الموحد والمعتمد من وزارة الإسكان، وبحث خطوات البدء فى إنشاء "مركز السيطرة والطوارئ والأزمات" بمقر الشركة، فى إطار تعزيز قدرة الشركة على التعامل مع الأزمات والطوارئ.

وأوضح رئيس الشركة أن الهدف من إنشاء مركز السيطرة والأزمات هو ضمان استمرارية تقديم الخدمة، وحمايه الأرواح والممتلكات، ورفع كفاءة التعامل مع الطوارئ والأزمات داخل منظومه مياه الشرب والصرف الصحي عن طريق التعامل الفوري والمنظم مع الأعطال والكوارث، وتقليل زمن الاستجابة، وتقليل حجم الخسائر، والمساعدة في اتخاذ القرار من خلال غرفة القيادة المركزية لتجميع المعلومات وتحليلها ودعم الإدارة العليا بقرارات دقيقة وفق بيانات لحظية حقيقية.

وأكد أن الشركة تلتزم بتطبيق أعلى معايير السلامة والاستعداد والاستجابة السريعة لمواجهة الأزمات والطوارئ التي قد تؤثر على استمرارية تشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي أو جودة الخدمات المقدمة، وتهدف هذه السياسه إلى وضع إطار منهجي وفعال لإدارة الأزمات يضمن حماية الأرواح والممتلكات وتقليل الآثار السلبية للأزمات واستمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

وقال إن الشركة تسعى إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات وتأهيل القيادات والعاملين لديها للقدرة على إدارة الأزمات، ما يساعد في تحقيق جاهزية أعلى وقرارات أسرع وخصائص أقل، بالإضافة إلى تقديم خدمة مستمرة للمواطنين بكفاءة عالية تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.