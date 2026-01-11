مياه المنوفية: تأجيل كافة أعمال الغسيل الدورى للشبكات حتي انتهاء امتحانات نصف العام الدراسي

أكد المهندس رشدى السيد عمر ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بأنه تقرر تأجيل أعمال الغسيل الدورى للشبكات بكافة مناطق المحافظة وذلك تزامنا مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2026 .

وأوضح أنه يتم استئناف أعمال الغسيل تباعاً، وفقا للمواعيد التى يعلن عنها بنهاية الشهر وذلك بجدول الغسيل الدوري للشبكات بكافة مناطق المحافظة.

وأضاف أنه سيتم إجراء عمليات الغسيل الضرورية بالتناوب عبر "فتح محابس الغسيل" في الأوقات المسائية فقط (خارج أوقات الامتحانات الرسمية).

وأكد على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفورى مع أى طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.