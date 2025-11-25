“دافنينه سوا”.. تفاصيل أول بطولة درامية لمروان فارس ومصطفى ليشع | صور

يواصل الفنان مروان فارس تصوير أولى بطولاته الدرامية في مسلسل "دافنينه سوا"، الذي يجمعه بالفنان مصطفى ليشع والمخرج مصطفى صولي، بعد النجاح الكبير الذي حققه الثلاثي في مسلسل "6 شهور".



العمل الجديد ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة من 10 حلقات، ومن إنتاج منصة WATCH IT، وتدور أحداثه في إطار كوميدي درامي يمزج بين الطابع الساخر والسرد الاجتماعي.

المسلسل من فكرة خالد المهدي، وتأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام.

وتدور القصة حول رحلة غير تقليدية لشابين يعملان لصّين مبتدئين، ينجحان في سرقة كنز ثمين، قبل أن تبدأ مطاردة شرسة مع الشرطة تنتهي بالقبض عليهما ودخولهما السجن لعدة سنوات. وبعد خروجهما، ينطلقان في محاولة جديدة للعثور على الكنز الذي سبق أن قاما بدفنه.

يُعد المسلسل محطة مهمة في مسيرة مروان فارس، الذي بدأ مسيرته المهنية كمهندس برمجيات في برلين، بعدما تخرج عام 2014 حاصلًا على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ثم درس الهندسة في الجامعة الألمانية بالقاهرة وانتقل بعدها إلى ألمانيا للعمل في مجال تطوير البرمجيات.

لكن شغفه بالمسرح الذي بدأ منذ عام 2012 ظل يرافقه، حيث شارك في ورش وعروض مسرحية في برلين، ثم خاض تجربة الستاند أب كوميدي عام 2021، مقدمًا عروضًا في مصر والشرق الأوسط وأوروبا.

وقد لاقت أعماله تفاعلًا كبيرًا بفضل حسه الكوميدي القريب من الجمهور، ما جعله واحدًا من الأصوات الكوميدية الصاعدة في المنطقة.

وفي عام 2022، قرر مروان التفرغ الكامل للمجال الفني، متنقلًا بين المسرح والشاشة، ليبرز حضوره أكثر في 2024 عبر مسلسل "6 شهور" الذي نال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد. كما وسّع نشاطه ليشمل المسرح الارتجالي، مؤكدًا تنوعه كمؤدٍ وحضوره المتطور في الساحة الفنية.