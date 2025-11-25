قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

“دافنينه سوا”.. تفاصيل أول بطولة درامية لمروان فارس ومصطفى ليشع | صور

نجلاء سليمان

يواصل الفنان مروان فارس تصوير أولى بطولاته الدرامية في مسلسل "دافنينه سوا"، الذي يجمعه بالفنان مصطفى ليشع والمخرج مصطفى صولي، بعد النجاح الكبير الذي حققه الثلاثي في مسلسل "6 شهور".
 

العمل الجديد ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة من 10 حلقات، ومن إنتاج منصة WATCH IT، وتدور أحداثه في إطار كوميدي درامي يمزج بين الطابع الساخر والسرد الاجتماعي.
المسلسل من فكرة خالد المهدي، وتأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام.

وتدور القصة حول رحلة غير تقليدية لشابين يعملان لصّين مبتدئين، ينجحان في سرقة كنز ثمين، قبل أن تبدأ مطاردة شرسة مع الشرطة تنتهي بالقبض عليهما ودخولهما السجن لعدة سنوات. وبعد خروجهما، ينطلقان في محاولة جديدة للعثور على الكنز الذي سبق أن قاما بدفنه.

يُعد المسلسل محطة مهمة في مسيرة مروان فارس، الذي بدأ مسيرته المهنية كمهندس برمجيات في برلين، بعدما تخرج عام 2014 حاصلًا على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ثم درس الهندسة في الجامعة الألمانية بالقاهرة وانتقل بعدها إلى ألمانيا للعمل في مجال تطوير البرمجيات.

لكن شغفه بالمسرح الذي بدأ منذ عام 2012 ظل يرافقه، حيث شارك في ورش وعروض مسرحية في برلين، ثم خاض تجربة الستاند أب كوميدي عام 2021، مقدمًا عروضًا في مصر والشرق الأوسط وأوروبا.
وقد لاقت أعماله تفاعلًا كبيرًا بفضل حسه الكوميدي القريب من الجمهور، ما جعله واحدًا من الأصوات الكوميدية الصاعدة في المنطقة.

وفي عام 2022، قرر مروان التفرغ الكامل للمجال الفني، متنقلًا بين المسرح والشاشة، ليبرز حضوره أكثر في 2024 عبر مسلسل "6 شهور" الذي نال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد. كما وسّع نشاطه ليشمل المسرح الارتجالي، مؤكدًا تنوعه كمؤدٍ وحضوره المتطور في الساحة الفنية.

دافنينه سوا WATCHIT مصطفى ليشع

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

إنتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية 2025

انتخابات النواب.. زيادة الإقبال على لجان السيدة زينب قبل موعد الغلق

إنتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية 2025

تواجد أمني مكثف بلجان السيدة زينب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | عادة واحدة تغير صحتك خلال 7 أيام.. تريند تيك توك لخسارة الوزن

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

