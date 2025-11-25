من الموضة إلى الموسيقى.. غالي يطلق كليب "بعد البعد"

أطلق محمود غالي باكورة إصدارته في عالم الغناء، من خلال أغنية "بعد البعد"، وهي من كلمات حيدر وألحان وتوزيع محمود صلاح والكليب من إخراج أحمد السبكي.

وحققت الأغنية بمجرد طرحها على موقع اليوتيوب ردود أفعال جيدة، خاصة أنه يبدو أن غالي قرر اختيار لون غنائي مميز، وكليب يعتمد على الإبهار البصري، ليرضي به أذواق الشباب.



من هو محمود غالي؟

من المعروف أن محمود غالي مصمم أزياء معروف، حقق شهرة واسعة في عالم الموضة، وارتدت من تصميماته العديد من النجمات، قبل أن يقرر أن يجرب حظه في عالم الموسيقى، ويطرح أولى أغنياته "بعد البعد" على أن يتبعها بأغنيات أخرى.



ونفى محمود غالي اعتزاله عالم الموضة، مؤكدا أن الغناء لن يؤثر على حياته المهنية في دنيا التصميم.