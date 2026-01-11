قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتصالات: متابعة دقيقة ودائمة من الرئيس السيسي لتنفيذ مباردة الرواد الرقميون
إحالة أوراق فران تعدى على طفلة في المنوفية إلى فضيلة المفتي
رئيس اقتصادية قناة السويس: طفرة غير مسبوقة وتوطين التكنولوجيا بـ190 مصنعا و150 تحت الإنشاء
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين ليفانتي وإسبانيول في الدوري الإسباني

إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي ليفانتي وإسبانيول، بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإسباني.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى بين الفريقين وسط خطورة متوسطة من جانب ليفانتي على مرمى إسبانيول.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي ليفانتي وإسبانيولالتشكيل الأساسي لمواجهتهما ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ليفانتي كالتالي:

حراسة المرمى: رايان

خط الدفاع: لا فوينتي - مورينو - بامبين - تولجان

خط الوسط: مارتينيز - أرياجا - ألفاريز

خط الهجوم: توندو - لوسادا - روميرو

وجاء تشكيل إسبانيول كالتالي:

حراسة المرمى: دميتروفيتش

خط الدفاع: الهلالي - كاليرو - كابريرا - روميرو

خط الوسط: كاريراس - اكسبوسيتو - جونزاليس - دولان

خط الهجوم: كيكي - ميلا

ليفانتي وإسبانيول بطولة الدوري الإسباني الدوري الإسباني ليفانتي إسبانيول

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

مفتي الجمهورية يهنئ الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي بتعيينها عضوًا بمجلس النواب

وزير الأوقاف يهنئ الدكتور عمرو الورداني لتعيينه عضوًا بمجلس النواب

وزير الأوقاف: العالم أحوج ما يكون إلى خطاب منير يحفز البناء وحُسن التعايش وحفظ الأوطان

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

