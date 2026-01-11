التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين ليفانتي وإسبانيول في الدوري الإسباني

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي ليفانتي وإسبانيول، بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإسباني.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى بين الفريقين وسط خطورة متوسطة من جانب ليفانتي على مرمى إسبانيول.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي ليفانتي وإسبانيولالتشكيل الأساسي لمواجهتهما ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ليفانتي كالتالي:

حراسة المرمى: رايان

خط الدفاع: لا فوينتي - مورينو - بامبين - تولجان

خط الوسط: مارتينيز - أرياجا - ألفاريز

خط الهجوم: توندو - لوسادا - روميرو

وجاء تشكيل إسبانيول كالتالي:

حراسة المرمى: دميتروفيتش

خط الدفاع: الهلالي - كاليرو - كابريرا - روميرو

خط الوسط: كاريراس - اكسبوسيتو - جونزاليس - دولان

خط الهجوم: كيكي - ميلا