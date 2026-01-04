شوط أول | ليفانتي يتقدم على إشبيلية بهدف نظيف في الدوري الإسباني

أنتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق ليفانتي على منافسه إشبيلية بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف تقدم ليفانتي على إشبيلية عن طريق إيكر لوسادا في الدقيقة 47 من عمر المباراة.



وجاء تشكيل إشبيلية كالتالي:

حراسة المرمى : فلاشوديموس

الدفاع : خوانلو - سالاس - غوديل - كارمونا

الوسط : أوسو - باتيستا - اجومي

الهجوم : بيكيه - سانشيز - سو

ويحتل فريق إشبيلية المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة بعد لعب 17 مباراة حقق الفوز في 6 وتعادل في 2 وخسر 9 مواجهات.

بينما جاء فريق ليفانتي في المركز العشرون "الأخير" بجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد لعب 16 مباراة وجمع 10 مقاط بعد الفوز في مباراتين وتعادل في 2 وخسر 10 مواجهات