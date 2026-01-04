تشكيل إشبيلية لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

أعلن خافي مارتينيز المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني تشكيلته لمواجهة ليفانتي ضمن منافسات الجولة ال18 من بطولة الدوري الإسباني.



وجاء تشكيل إشبيلية كالتالي:

حراسة المرمى : فلاشوديموس

الدفاع : خوانلو - سالاس - غوديل - كارمونا

الوسط : أوسو - باتيستا - اجومي

الهجوم : بيكيه - سانشيز - سو

ويحتل فريق إشبيلية المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة بعد لعب 17 مباراة حقق الفوز في 6 وتعادل في 2 وخسر 9 مواجهات.

بينما جاء فريق ليفانتي في المركز العشرون "الأخير" بجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد لعب 16 مباراة وجمع 10 مقاط بعد الفوز في مباراتين وتعادل في 2 وخسر 10 مواجهات