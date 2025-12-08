الزراعة تكافح أوكار الخفاش وفئران الحقل بـ1800 فدان في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تدمير أوكار الخفافيش في زراعات المحافظة، ومكافحة فئران الحقول والنمل الأبيض في مناطق متفرقة.

مكافحة فئران الحقول على مساحة 1800 فدان

قال الدكتور مجدي المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، إن المديرية نجحت في مكافحة فئران الحقول على مساحة 1800 فدان على مستوى المراكز الإدارية بالمحافظة، مع وضع خطة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لمكافحة الفئران في المنازل المتاخمة للمزارع.

وأضاف المرسي أن المديرية نجحت في مكافحة حشرة النمل الأبيض في 15 موقعًا، بواقع 6 وحدات سكنية و9 منشآت حديثة، وذلك من خلال فرق المقاومة وتوفير المبيدات اللازمة.

وعلى جانب آخر، أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد إشهار 4 جمعيات تعاونية زراعية جديدة داخل مركزين إداريين، في خطوة تهدف إلى دعم المزارعين وتخفيف أعباء الحصول على مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن تطوير آليات صرف الأسمدة وفق منظومة "كارت الفلاح" التي تتوسع الدولة في تطبيقها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.