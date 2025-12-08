قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
محافظة الجيزة تنصح المواطنين بالابتعاد عن مصادر الكهرباء بسبب الأمطار
محافظات

الزراعة تكافح أوكار الخفاش وفئران الحقل بـ1800 فدان في الوادي الجديد

زراعات ارشيفيه
زراعات ارشيفيه

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تدمير أوكار الخفافيش في زراعات المحافظة، ومكافحة فئران الحقول والنمل الأبيض في مناطق متفرقة.

مكافحة فئران الحقول على مساحة 1800 فدان

قال الدكتور مجدي المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، إن المديرية نجحت في مكافحة فئران الحقول على مساحة 1800 فدان على مستوى المراكز الإدارية بالمحافظة، مع وضع خطة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لمكافحة الفئران في المنازل المتاخمة للمزارع.

وأضاف المرسي أن المديرية نجحت في مكافحة حشرة النمل الأبيض في 15 موقعًا، بواقع 6 وحدات سكنية و9 منشآت حديثة، وذلك من خلال فرق المقاومة وتوفير المبيدات اللازمة.

وعلى جانب آخر، أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد إشهار 4 جمعيات تعاونية زراعية جديدة داخل مركزين إداريين، في خطوة تهدف إلى دعم المزارعين وتخفيف أعباء الحصول على مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن تطوير آليات صرف الأسمدة وفق منظومة "كارت الفلاح" التي تتوسع الدولة في تطبيقها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

