متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع ضخم يُعيد رسم خريطة السياحة حول الأهرامات
بمشاركة اللبنانية لولا جفان.. أحمد سعد يستعد لإحياء أضخم حفلات العبور الأحد المقبل |صور
متحدث الحكومة: تطوير منطقة الأهرامات يمتد من مطار سفنكس حتى دهشور بالتنسيق مع اليونسكو
مناقشات مستمرة.. السفير الأمريكي بأنقرة: «إس-400» لم يعد عائقًا أمام مقاتلات «إف-35» التركية
ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور
في غياب محمد صلاح .. ليفربول يفوز على إنتر ميلان 1-0 في دوري أبطال أوروبا
أتليتكو مدريد يفوز 3-2 على ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا
متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابط
موناكو الفرنسي يقتنص فوزًا ثمينًا من جلطة سراي في ليلة مثيرة بالدوري الأوروبي
برشلونة يقلب الطاولة على «فرانكفورت» ويفوز 2-1 في دوري أبطال أوروبا
تشيلسي يفشل في الحفاظ على تقدمه ويسقط أمام أتالانتا بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا
توتنهام يضرب «سلافيا براجا» بثلاثية في دوري أبطال أوروبا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
نصائح القومي لتنظيم الاتصالات .. بعد تحذير Google وApple لهجمات علي الهواتف

محمد غالي

تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، إعلان  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلا في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG CERT بيانا يحذر فيه من محاولات اختراق متطورة تستهدف مستخدمي الهواتف الذكية في اكثر من 150 دولة حول العالم ومنها مصر.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

شركتا Google وApple تكشف هجمات علي الهواتف

وكشفت شركتا Google وApple عن رصد هجمات تعتمد على استغلال ثغرات غير معروفة مسبقا الى جانب ارسال روابط ورسائل خبيثة تحاكي جهات موثوقة.

واكد الجهاز ضرورة تعزيز حماية الهواتف من خلال تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بشكل مستمر باعتبار ذلك خط الدفاع الاول ضد الهجمات الالكترونية.

واشار البيان الى اهمية تفعيل خاصية التحديث التلقائي للاستفادة من اصلاحات الثغرات فور صدورها.

نصائح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتصدي للمحاولات اختراق عالمية متقدمة

ونصح الجهاز المستخدمين بتفعيل اعدادات الحماية المتقدمة مثل وضع Lockdown Mode على هواتف iPhone والادوات الامنية المتقدمة المتاحة على Android والتي تسهم في تقليل فرص الاختراق وبرمجيات التجسس.

الحذر عند التعامل مع الروابط والرسائل والمرفقات خصوصا الواردة من مصادر مجهولة

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الحذر عند التعامل مع الروابط والرسائل والمرفقات خصوصا الواردة من مصادر مجهولة او غير معتادة حتى اذا ظهرت في صورة رسائل من جهات معروفة اذ تعتمد العديد من الهجمات على اساليب خداع المستخدم ودفعه للضغط على روابط ضارة.

واوضح الجهاز ان استخدام متصفحات امنة وادوات حظر الاعلانات يساهم في تجنب الاعلانات الخبيثة التي قد تتضمن اكواد ضارة.

تفعيل رمز تحقق اضافي عند تسجيل الدخول للحسابات المهمة

كما اوصى بتفعيل رمز تحقق اضافي عند تسجيل الدخول للحسابات المهمة مثل البريد الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان عدم امكانية الدخول اليها حتى في حال تسريب كلمة المرور.

واكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضرورة الانتباه لاي سلوك غير معتاد على الهاتف مثل البطء غير المبرر او ارتفاع استهلاك البيانات او ظهور تطبيقات مجهولة باعتبارها مؤشرات قد ترتبط بمحاولات اختراق.

واوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانه بالتأكيد على متابعة الموقف بالتنسيق مع الشركات العالمية والجهات المعنية داخل الدولة والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية مستخدمي الهواتف في مصر.

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
طريقة عمل البيض والسبانخ
أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية
ولنا في الخيال حب
شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

