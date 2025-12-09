نصائح القومي لتنظيم الاتصالات .. بعد تحذير Google وApple لهجمات علي الهواتف

تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلا في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG CERT بيانا يحذر فيه من محاولات اختراق متطورة تستهدف مستخدمي الهواتف الذكية في اكثر من 150 دولة حول العالم ومنها مصر.

شركتا Google وApple تكشف هجمات علي الهواتف

وكشفت شركتا Google وApple عن رصد هجمات تعتمد على استغلال ثغرات غير معروفة مسبقا الى جانب ارسال روابط ورسائل خبيثة تحاكي جهات موثوقة.

واكد الجهاز ضرورة تعزيز حماية الهواتف من خلال تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بشكل مستمر باعتبار ذلك خط الدفاع الاول ضد الهجمات الالكترونية.

واشار البيان الى اهمية تفعيل خاصية التحديث التلقائي للاستفادة من اصلاحات الثغرات فور صدورها.

نصائح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتصدي للمحاولات اختراق عالمية متقدمة

ونصح الجهاز المستخدمين بتفعيل اعدادات الحماية المتقدمة مثل وضع Lockdown Mode على هواتف iPhone والادوات الامنية المتقدمة المتاحة على Android والتي تسهم في تقليل فرص الاختراق وبرمجيات التجسس.

الحذر عند التعامل مع الروابط والرسائل والمرفقات خصوصا الواردة من مصادر مجهولة

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الحذر عند التعامل مع الروابط والرسائل والمرفقات خصوصا الواردة من مصادر مجهولة او غير معتادة حتى اذا ظهرت في صورة رسائل من جهات معروفة اذ تعتمد العديد من الهجمات على اساليب خداع المستخدم ودفعه للضغط على روابط ضارة.

واوضح الجهاز ان استخدام متصفحات امنة وادوات حظر الاعلانات يساهم في تجنب الاعلانات الخبيثة التي قد تتضمن اكواد ضارة.

تفعيل رمز تحقق اضافي عند تسجيل الدخول للحسابات المهمة

كما اوصى بتفعيل رمز تحقق اضافي عند تسجيل الدخول للحسابات المهمة مثل البريد الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان عدم امكانية الدخول اليها حتى في حال تسريب كلمة المرور.

واكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضرورة الانتباه لاي سلوك غير معتاد على الهاتف مثل البطء غير المبرر او ارتفاع استهلاك البيانات او ظهور تطبيقات مجهولة باعتبارها مؤشرات قد ترتبط بمحاولات اختراق.

واوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانه بالتأكيد على متابعة الموقف بالتنسيق مع الشركات العالمية والجهات المعنية داخل الدولة والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية مستخدمي الهواتف في مصر.