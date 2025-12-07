قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين باختراق حساب سيدة على موقع التواصل الاجتماعي.



نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بإختراق حساب سيدة على موقع التواصل الإجتماعى.



فى إطار ورود بلاغ من أحد المواطنين تضرر خلاله من ورود لينكات مجهولة المصدر على الهاتف الخاص بوالدته مرتبطة بمواقع التواصل الإجتماعى وعقب فتحها تم سرقة حسابتها وإنتحال صفتها والتواصل مع معارفها عن طريق برامج الهواتف الذكية وطلب تحويل مبالغ مالية منهم على محافظ إلكترونية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عامل ، سيدتين – مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) ، وبحوزتهم ("5 هواتف محمولة ، جهازين تابلت" وبفحصهم تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى) .

وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم (10) وقائع أخرى بذات الأسلوب الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

