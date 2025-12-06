قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

أكاديمية الشرطة تعقد دورة تدريبية للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية
مصطفى الرماح

استضافت أكاديمية الشرطة بمقر "مركز بحوث الشرطة" الدورة التدريبية الرابعة التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال "القانون الدولى الإنسانى وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطنى والدولى"، بمشاركة عدد من الضباط بوزارة  الداخلية خلال الفترة من 30/11-3/12/2025م.


تضمن البرنامج التدريبى عدد من الموضوعات (العلاقة بين القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان- الفئات والأعيان المحمية أثناء القتال- قواعد السلوك والمبادى الأساسية لإستخدام القوة والأسلحة النارية – القبض والإحتجاز) ، فضلاً عن التدريب على مبادىء إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة.


وشهدت فاعليات الدورة على مدار فترة إنعقادها تدريبات للكوادر الأمنية المشاركة فى مجال إختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتى شهدت تفاعلاً ملحوظاً من قبل المشاركين، إلى جانب إستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام وزارة الداخلية بالإنفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بالمبادئ العامة للقوانين والمعاهدات الدولية بين أوساط العاملين بوزارة الداخلية.
 

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك.

أكاديمية الشرطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز بحوث الشرطة

