لتقوية الذاكرة وزيادة الذكاء.. أبرز الأطعمة التي تدعم الدماغ

تلعب بعض الأطعمة دورًا مهمًا في تعزيز القدرة على التركيز وتقوية الذاكرة وزيادة نسبة الذكاء، نظرًا لاحتوائها على مركبات غذائية تدعم وظائف الدماغ وتحسن الأداء العقلي.

أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء

وأكدت الدراسات الحديثة أن تضمين هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي يساعد في تحسين القدرات المعرفية والحفاظ على نشاط الدماغ مع التقدم في العمر.



وكشف موقع Healthline، وWebMD عن أبرز الأطعمة التي تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء، ومن أبرزها ما يلي :

ـ الأسماك الدهنية (السلمون – السردين – الماكريل):

تُعد مصدرًا غنيًا بأحماض أوميغا-3 الأساسية لبناء الخلايا العصبية، وتعمل على زيادة التركيز وتقوية الذاكرة.

ـ التوت الأزرق:

يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحمي الدماغ من الشيخوخة وتعزز الذاكرة قصيرة المدى وتحسّن القدرة على التفكير.

ـ المكسرات وخاصة الجوز:

غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تدعم التواصل بين خلايا الدماغ، وتساعد على تعزيز الذكاء وتحسين الذاكرة.

ـ البيض:

يحتوي على الكولين، وهو عنصر غذائي يساعد على تحسين الذاكرة طويلة المدى ويعزز مهارات التركيز والتعلم.

ـ الشوكولاتة الداكنة:

غنية بالفلافونويد الذي يزيد تدفق الدم للمخ، مما يحفّز الذاكرة ويحسّن سرعة الانتباه ورد الفعل.

ـ الكركم:

يحتوي على مركب الكركومين الذي يعزز بناء خلايا دماغية جديدة ويحسن المزاج والتركيز ويقلل الضباب الذهني.

ـ الأفوكادو:

مصدر مهم للدهون الصحية غير المشبعة التي تحافظ على صحة الأوعية الدموية وتعزز وظائف الدماغ الإدراكية.

ـ الشاي الأخضر:

يحتوي على الكافيين وL-Theanine اللذين يدعمان الذاكرة ويزيدان اليقظة الذهنية ويعززان التركيز.

ـ السبانخ والخضروات الورقية الداكنة:

غنية بفيتامينات B وحمض الفوليك الضرورية لصحة الدماغ، وتساعد على الحد من النسيان وتعزيز التفكير.

ـ الحبوب الكاملة (الشوفان – الكينوا – الأرز البني):

تمد الدماغ بالطاقة اللازمة وتساعد على زيادة سرعة الاستيعاب والقدرة العقلية والتحليلية.