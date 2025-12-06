قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز للمرأة أن تصلى فى المكتب أمام الرجال؟..الإفتاء تجيب
عمرو دياب يتألق في الدوحة بحفل استثنائي وحضور جماهيري غفير
فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والنرويجي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية
بسبب الأزمة المالية.. محمود بنتايج يفسخ عقده مع الزمالك رسميًا
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان تلك المناطق
حشيش وشابو بـ80 مليون جنيه.. الداخلية تداهم وكرا لتجار المخدرات ببنى سويف
بدء محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي
ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay
الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
لتعظيم العائد.. الزراعة توزع 400 فراطة ذرة مُعاد تأهيلها لصغار المزارعين
بالصور

لتقوية الذاكرة وزيادة الذكاء.. أبرز الأطعمة التي تدعم الدماغ

آية التيجي

تلعب بعض الأطعمة دورًا مهمًا في تعزيز القدرة على التركيز وتقوية الذاكرة وزيادة نسبة الذكاء، نظرًا لاحتوائها على مركبات غذائية تدعم وظائف الدماغ وتحسن الأداء العقلي.

وأكدت الدراسات الحديثة أن تضمين هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي يساعد في تحسين القدرات المعرفية والحفاظ على نشاط الدماغ مع التقدم في العمر.


وكشف موقع Healthline، وWebMD عن أبرز الأطعمة التي تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء، ومن أبرزها ما يلي :

ـ الأسماك الدهنية (السلمون – السردين – الماكريل):
تُعد مصدرًا غنيًا بأحماض أوميغا-3 الأساسية لبناء الخلايا العصبية، وتعمل على زيادة التركيز وتقوية الذاكرة.

ـ التوت الأزرق: 
يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحمي الدماغ من الشيخوخة وتعزز الذاكرة قصيرة المدى وتحسّن القدرة على التفكير.

ـ المكسرات وخاصة الجوز:
غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تدعم التواصل بين خلايا الدماغ، وتساعد على تعزيز الذكاء وتحسين الذاكرة.

ـ البيض:
يحتوي على الكولين، وهو عنصر غذائي يساعد على تحسين الذاكرة طويلة المدى ويعزز مهارات التركيز والتعلم.

ـ الشوكولاتة الداكنة:
غنية بالفلافونويد الذي يزيد تدفق الدم للمخ، مما يحفّز الذاكرة ويحسّن سرعة الانتباه ورد الفعل.

ـ الكركم:
يحتوي على مركب الكركومين الذي يعزز بناء خلايا دماغية جديدة ويحسن المزاج والتركيز ويقلل الضباب الذهني.

ـ الأفوكادو:
مصدر مهم للدهون الصحية غير المشبعة التي تحافظ على صحة الأوعية الدموية وتعزز وظائف الدماغ الإدراكية.

ـ الشاي الأخضر:
يحتوي على الكافيين وL-Theanine اللذين يدعمان الذاكرة ويزيدان اليقظة الذهنية ويعززان التركيز.

ـ السبانخ والخضروات الورقية الداكنة:
غنية بفيتامينات B وحمض الفوليك الضرورية لصحة الدماغ، وتساعد على الحد من النسيان وتعزيز التفكير.

ـ الحبوب الكاملة (الشوفان – الكينوا – الأرز البني):
تمد الدماغ بالطاقة اللازمة وتساعد على زيادة سرعة الاستيعاب والقدرة العقلية والتحليلية.

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

محمد شوقي

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول

زوجه اسماعيل الليثي

زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور

تمساح

لا يستطيع افتراس البشر.. بيطري الشرقية: التمساح صغير وطوله 1.5متر

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

الجيش اللبناني

الجيش اللبناني يعتقل 6 أشخاص اعتدوا على قوات اليونيفيل

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يرحب بالموقفين الصيني والفرنسي الداعين إلى تنفيذ حل الدولتين

الجائزة الجديدة التي منحها إنفانتينو للرئيس الأمريكي ترامب

جائزة "السلام" من الفيفا لترامب تثير جدلاً واسعاً حول حياد كرة القدم

لتقوية الذاكرة وزيادة الذكاء.. أبرز الأطعمة التي تدعم الدماغ

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

