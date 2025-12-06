فسخ العقود يضع الزمالك في ورطة وفيفا يترقب

دخل نادي الزمالك النفق المظلم إثر توالي إعلان نجومه المحترفين فسخ التعاقد مع القلعة البيضاء بداعي عدم الحصول على المستحقات المالية المتأخرة واللجوء إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.



وما زال نادى الزمالك يواجه أزمة كبرى تتمثل فى اتجاه لاعبيه لفسخ عقودهم مؤخراً بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم فى المواعيد المتفق عليها، الأمر الذى يدفعهم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القلعة البيضاء، من خلال إنذار النادي حتى يحق لهم الفسخ من طرف واحد.



وسبق وأعلن الاتحاد الدولي من قبل عن إيقاف القيد لـ الزمالك في أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق ومعاونيه، بخلاف إيقاف القيد 3 فترات بسبب قضية مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق



وأصبح عدد القضايا على الزمالك 6 قضايا حتى الآن منها قرار إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات الصادر اليوم لصالح فرجاني ساسي.



بنتايج يفسخ عقده

قال مصدر مقرب من المغربي محمود بنتايج إن اللاعب قام بفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.



وكان اللاعب تقدم بإنذار في الأيام الماضية للزمالك من أجل المطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى النادي ولم يتلق أي رد من مسؤولي القلعة البيضاء وقام بنتايج بفسخ تعاقده بعد انتهاء المهلة التي منحها للنادي.



ويعد المغربي محمود بنتايج ثالث لاعب بالزمالك يفسخ تعاقده مع النادي من طرف وآخر بعد المغربيين صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي.



وتسببت الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك في قيام بعض اللاعبين الأجانب بفسخ التعاقد من طرف واحد واللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا".



صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده

قال مصدر مقرب من المغربي صلاح مصدق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مغادرة اللاعب للقاهرة فجر امس الجمعة عائدًا إلى بلاده بعد فسخ تعاقده مع النادي الأبيض.



وأضاف المصدر أن صلاح مصدق سبق وتلقى عروضًا مصرية ومغربية في الفترة الماضية، بخلاف عرض أحد الأندية الكبيرة في الدوري الليبي.



وكان صلاح مصدق فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء.



وحاول الزمالك حل الأمر بصورة ودية مع اللاعب في الأيام القليلة الماضية للحصول على جزء من مستحقاته المتأخرة بدلًا من الحصول على قيمة عقده بالكامل.



عبد الحميد معالي يبدأ إجراءات فسخ تعاقده

غاب المغربي عبد الحميد معالى لاعب نادي الزمالك عن مران الفريق الذى أقيم اليوم الخميس على استاد الكلية الحربية استعداداً لمواجهة كهرباء الإسماعيلية فى كأس عاصمة مصر بعد انتهاء مهلة إنذار اللاعب للنادي والبدء فى إجراءات فسخ عقده من طرف واحد.



وانتهت الخميس الماضي المهلة القانونية التي منحها اللاعب المغربي لنادي الزمالك لصرف مستحقاته المالية المتأخرة، عقب الإنذار الرسمي الذي أرسله للنادي خلال الفترة الماضية للمطالبة بحقوقه.



ومع عدم تلقى عبد الحميد معالي أي رد أو تحرك من إدارة الزمالك لحل الأزمة، بدأ معالي بالفعل في إجراءات فسخ تعاقده من طرف واحد وفق اللوائح، تمهيدًا للتقدم بشكوى رسمية ضد النادي للحصول على مستحقاته كاملة.