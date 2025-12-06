نجم الزمالك السابق: قادرون على تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم

علق هشام يكن، نجم الزمالك السابق، على مجموعة منتخب مصر، في بطولة كأس العالم 2026.

وقال يكن في تصريحات تلفزيونية: "منتخب مصر قادر على تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم وبلجيكا أقوى منتخبات المجموعة ونجحنا في الفوز عليها من قبل خلال لقاء ودي".

وأضاف: "أتمنى تجهيز اللاعبين بشكل جيد خلال الفترة المقبلة حتى يكون هناك 22 لاعبًا جاهزًا للمونديال".

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، التي أُقيمت في الولايات المتحدة، عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تبدو متوازنة بالمجموعة السابعة، إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ضمن البطولة التي تقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، حيث يتأهل إلى دور الـ32 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جدول المباريات النهائي وتوقيتاتها اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.