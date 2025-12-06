أبرز مباريات اليوم السبت 6-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 6 - 12- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة مصر ضد الإمارات فى كأس العرب 2025

مواعيد مباريات الدوري المصري

- بتروجت X بيراميدز – الساعة 8 مساء على قناة on sport 1

مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة



- الكويت X الأردن – الساعة 1 ظهرا على قناة أبو ظبى الرياضية

- البحرين X الجزائر – الساعة 3:30 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية

- السودان X العراق – الساعة 6 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

- الإمارات X مصر – الساعة 8:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



- أستون فيلا X آرسنال – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

- بورنموث X تشيلسي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

- إيفرتون X نوتنجهام فوريست – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- مانشستر سيتي X سندرلاند – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

- نيوكاسل يونايتد X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

- توتنهام هوتسبير X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5

- ليدز يونايتد X ليفربول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



- فياريال X خيتافي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

- ديبورتيفو ألافيس X ريال سوسيداد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

- ريال بيتيس X برشلونة – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

- أتلتيك بيلباو X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



- ساسولو X فيورنتينا – الساعة 4 عصرا

- إنتر ميلان X كومو – الساعة 7 مساء

- فيرونا X أتالانتا – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



- نانت X لانس – الساعة 6 مساء

- تولوز X ستراسبورج – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4

- باريس سان جيرمان X رين – الساعة 10:05 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

- أوجسبورج X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا

- هايدينهايم X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

- كولن X سانت باولي – الساعة 4:30 عصرا

- شتوتجارت X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا

- فولفسبورج X أونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا

- لايبزيج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء