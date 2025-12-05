قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

احترس.. مضاعفات أمراض الكلى تصيبك عند التأخر في اكتشافها

الكلى
الكلى
اسماء محمد

إهمال علاج أمراض الكلى أو التأخر في اكتشافها، من أخطر الاشياء التي تعرض صحة الإنسان للخطر.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك، نكشف لكم أبرز مضاعفات أمراض الكلى.

مضاعفات الكلى 


من الممكن أن يؤثر داء الكلى المزمن على كل جزء من أجزاء الجسم تقريبًا ومن مضاعفاته المحتملة ما يلي:

احتباس السوائل والذي قد يؤدي إلى تورّم الذراعين والساقين، أو ارتفاع ضغط الدم.

 تجمع السوائل في الرئتين (وذمة رئوية)
ارتفاع مفاجئ في مستويات البوتاسيوم في الدم مما قد يضعف وظائف القلب، وقد يكون مهددًا للحياة.


فقر الدم الناتج عن نص الحديد أو(الأنيميا)
أمراض القلب
ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بكسور العظام
انخفاض الرغبة الجنسية ضعف الانتصاب

 انخفاض الخصوبة
تلف الجهاز العصبي المركزي.

 قد ينتج عنه صعوبة في التركيز أو تغيرات في الشخصية أو تشنجات
انخفاض الاستجابة المناعية مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى
التهاب التأمور وهو في الغشاء الشبيه بالكيس الذي يغلف قلبك.


مضاعفات الحمل التي تهدد حياة الأم والجنين
تضرر الكليتين بشكل يصعب علاجه والذي يستلزم في نهاية الأمر إما غسل الكلى أو زرع كلية للبقاء على قيد الحياة.

