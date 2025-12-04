قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

حكاية اختفاء تقى شوقي| كيف تحولت فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ضحية لجماعة متسولين؟.. القصة الكاملة

صورة الطفلة
صورة الطفلة
أحمد العيسوي



ليست كل الحكايات الجميلة تشبه أصحابها. فخلف الصورة البريئة لوجه فتاة تُدعى تقى شوقي، تختبئ مأساة إنسانية مؤلمة لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجدت نفسها في مواجهة قسوة الشارع بعد فقدان والديها، لتتحول خلال شهور قليلة إلى ضحية استغلال وإيذاء صادم. حكاية "تقى" لم تعد مجرد قصة غياب، بل صرخة تبحث عن تدخل عاجل لإنقاذها ومحاسبة من أفسدوا حياتها.

اختفاء غامض بعد حياة مليئة بالحرمان

تقي شوقي، الفتاة الهادئة القادمة من منطقة المطرية بالقاهرة، عاشت ظروفًا صعبة منذ سنوات. فبعد وفاة والدها ووالدتها قبل أربع سنوات، أصبحت هي وشقيقتها وكلتاهما من ذوي الاحتياجات الخاصة في رعاية أشقائهما الذكور. ورغم محاولات الأسرة توفير حياة آمنة لهما، إلا أن غياب الوالدين ترك فراغًا كبيرًا في حياتهــا.

منذ أربعة أشهر، خرجت تقي من المنزل ولم تعد. اختفاؤها المفاجئ قلب حياة الأسرة رأسًا على عقب، خاصة بعد أن فشلت البلاغات ومحاضر الشرطة ومحاولات البحث في الوصول لأي خيط يدل على مكانها. كانت صورتها المتداولة وقتها تظهر فتاة جميلة بشعرها الطويل، ملامحها مطمئنة ولا تشير إلى أن مصيرًا قاسيًا ينتظرها.

الصدمة.. العثور على تقي في صورة لا تشبه نفسها

بعد فترة طويلة من البحث، ظهرت رسالة من أسرة أخرى تؤكد أن الصورة المتداولة لفتاة تُدعى "ضحى" هي في الحقيقة لتقى شوقي نفسها. وهنا كانت الصدمة.
أخوها الذي تعرّف عليها بالكاد لم يستطع تصديق ما رآه:
شعر محلوق بطريقة مشوهة، آثار جروح وعلامات اعتداء على رقبتها، وملامح باهتة لا تشبه تقي التي اختفت قبل شهور.

أحد أشقائها لم يتمالك نفسه وهو يسأل:
“دي من ذوي الاحتياجات الخاصة… مين حلق لها شعرها؟ مين معورها؟ وليه؟”

استغلال بشع

الإجابة جاءت مؤلمة. فقد تبين أن عدداً من أطفال الشوارع والمتسولين استغلوا ضعف الفتاة وحاجتها، وأجبروها كما تشير الشهادات على العمل معهم في أعمال التسول بميدان الجيش.
وعندما حاولت إحدى المتطوعات الحديث معهم للحصول على أي معلومة، جاء الرد صادمًا:
"دي بنت أختنا… ومحدش له دعوة بيها"
ثم رفضوا الإدلاء بأي تفاصيل، ما فتح الباب أمام احتمالات أكبر من مجرد استغلال مادي، وربما ما خفي كان أقسى.

ومنذ أمس، اختفت تقي مجددًا، ولم تتمكن أسرتها أو المتطوعون من العثور عليها مرة أخرى.

نداء عاجل للداخلية والنيابة

تطالب الأسرة ومعها المتطوعون وزارة الداخلية والنيابة العامة بالتدخل السريع للتحقيق في ما تعرضت له تقي، والوصول إليها قبل أن تتعرض لخطر أكبر. الوضع لا يحتمل الانتظار، فالفتاة غير قادرة على الدفاع عن نفسها، ووجودها بين أيدي مستغلين يهدد حياتها.

 

حكاية تقي ليست واقعة فردية، بل مرآة تعكس حجم الخطر الذي يشكله بعض المتسولين وجامعي "الكانز" في الشوارع، ممن يستغلون الأطفال وضعاف النفوس دون رادع. هذه المجموعات لا تهدد فقط حياة الأفراد، بل تشكل خطراً مجتمعياً واسعًا يجب أن تتعامل معه الدولة بحزم.
تقي اليوم ليست مجرد اسم.. إنها صرخة، لعلها تكون بداية مواجهة حقيقية لهذه الظاهرة المؤلمة، قبل أن يكون هناك "تقي" أخرى تضيع في صمت.

