وزير الانتاج الحربي: مركبة سيناء إصلاح ونجدة قادرة على حمل وجر 30 طنا
علي ماهر: لاعبو سيراميكا لديهم قناعة للمنافسة على لقب الدوري
حسام البدري بعد التتويج بكأس ليبيا: إنجاز كبير وإضافة لتاريخي
السكة الحديد تعلن إتاحة حجز تذاكر 4 قطارات عبر وكلاء البيع المعتمدين
أقل سعر عيار ذهب اليوم الجمعة 5-12-2025
حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر
أشرف صبحي: تخليد اسم يوسف بطل السباحة وكل الناس مسئولة حتى الوزير.. فيديو
أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
الداخلية تضبط 12 شخصًا مع 13 طفلًا مستخدمين في شبكة تسول منظمة بالقاهرة
حبس المتهم باستخدام مكبرات صوت بمسجد في سوهاج للدعاية لأحد المرشحين
القصة الكاملة لأزمة البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا بسبب فيديوهات خادشة للحياء
الداخلية تحيل مخالفات الانتخابات إلى النيابة بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت
اقتصاد

أقل سعر عيار ذهب اليوم الجمعة 5-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر أقل عيار ذهب في أول تعاملات له اليوم الجمعة الموافق 5-12-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

أقل سعر ذهب اليوم

وجاء أقل سعر جرام ذهب من عيار 14 الأدنى فئة في محلات الصاغة.

أسعار الذهب

آخر تحديث لأقل سعر عيار ذهب اليوم

وبلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3726 جنيه للبيع و 3742 جنيه للشراء

استقرار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة علي مستوي أعيرة الذهب المختلفة دون تغيير .

معاودة الصعود

مع إغلاق تعاملات أمس الخميس، صعد الذهب مقدار 10 جنيهات كان قد فقدها منذ أول تعاملات مساء أمس داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يقترب من أدنى مستوياته مع انحسار التوترات التجارية وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

الذهب يتذبذب

وللأسبوع الرابع على التوالي يشهد سعر الذهب داخل محلات الصاغة؛ حالة من التذبذب تراوحت بين 20 و 50 جنيه على الأقل على مستوي الأعيرة الذهبية .

هبوط طفيف 

منذ بدء تداولات مساء أمس انخفض سعر المعدن الأصفر  مقداراً طفيفُا لم يجاوز حاجز الـ10 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية .

تذبذب أسبوعي

تعرض الذهب خلال الأسبوع الجاري لحالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض ما بين 20 حتى 50 جنيها في المتوسط، بالرغم من تعرضه للهبوط على مدار الأسابيع القلائل الماضية بمقدار اقترب من 550 جنيه علي الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له قبل قليل نحو  5590 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6388 جنيه للبيع و 6417 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5590 جنيه للبيع و 5615 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4791 جنيه للبيع و 48112 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3726 جنيه للبيع و 3742 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4218 دولار للبيع و 4219 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 44.72 ألف جنيه للبيع و 44.92 ألف جنيه للشراء

الذهب

الذهب في السوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس 4 من ديسمبر، بعد صدور بيانات وظائف في أميركا عززت التوقعات بأن الفدرالي سيخفض معدل الفائدة الأسبوع المقبل، فيما سجلت الفضة مستوى قياسياً جديداً.

وكانت بيانات ADP التي صدرت أمس أظهرت أن القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي فقد 32 ألف وظيفة في نوفمبر تشرين الثاني، وهي تقديرات عكس توقعات إضافتته 5 آلاف وظيفة.

من جانبه قال كبير استرتيجي السوق لدى RJO Futures في تصريحات نقلتها رويترز إن صدور بيانات الوظائف المخيبة للآمال، ووصول أسعار الفضة لأعلى مستوى على الإطلاق يدعمان سعر الذهب.

وكشفت أداة CME لرصد استطلاعات الرأي بشأن التوقعات لمسار الفدرالي، احتمالات بنسبة 89% بأن يخفض الفدرالي معدل الفائدة في الأسبوع المقبل.

ولا تزال الأسواق تترقب صدور بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي في أميركا عن سبتمبر  يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل للفدرالي.

وتميل معدلات الفائدة المنخفضة لدعم الأصول التي لا تدر العائد مثل الذهب.

أما بالنسبة للفضة، فقد ارتفعت الأسعار بنحو 102% منذ بداية العام الجاري، نتيجة مخاوف بشأن سيولة السوق، بعد التدفقات الخارجة نحو الأسهم الأميركية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط بنحو 0.2% إلى 4226.1 دولار للأونصة، كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% عند 4195.70 دولار للأونصة.

أما بالنسبة للفضة، فقد ارتفع سعر العقود الآجلة بنسبة 0.3% إلى 58.78 دولار للأونصة.

