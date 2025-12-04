حبس منتقبة و2 آخريات في تقديم رشاوى انتخابية

قررت جهات التحقيق حبس منتقبة و2 من النساء المحجبات لاتهامهم باستخدام رشاوي انتخابية لصالح أحد المرشحين في سوهاج.

واعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج من ضبط (3 سيدات) بأحد الشوارع المحيطة باللجنة ، وبحوزتهم مبالغ مالية وكروت دعاية إنتخابية خاصة بأحد المرشحين تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق