قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الانتاج الحربي: مركبة سيناء إصلاح ونجدة قادرة على حمل وجر 30 طنا
علي ماهر: لاعبو سيراميكا لديهم قناعة للمنافسة على لقب الدوري
حسام البدري بعد التتويج بكأس ليبيا: إنجاز كبير وإضافة لتاريخي
السكة الحديد تعلن إتاحة حجز تذاكر 4 قطارات عبر وكلاء البيع المعتمدين
أقل سعر عيار ذهب اليوم الجمعة 5-12-2025
حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر
أشرف صبحي: تخليد اسم يوسف بطل السباحة وكل الناس مسئولة حتى الوزير.. فيديو
أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
الداخلية تضبط 12 شخصًا مع 13 طفلًا مستخدمين في شبكة تسول منظمة بالقاهرة
حبس المتهم باستخدام مكبرات صوت بمسجد في سوهاج للدعاية لأحد المرشحين
القصة الكاملة لأزمة البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا بسبب فيديوهات خادشة للحياء
الداخلية تحيل مخالفات الانتخابات إلى النيابة بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي
تقى الجيزاوي

تألق عدد كبير من نجوم الفن فى افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في حفل افتتاح الذى أقيم اليوم فى جدة.

وحرص عدد من أبرز النجوم والنجمات ومن ابرزهم: إلهام شاهين، ياسمين صبري ، اسماء جلال ، مي عمر ، المخرج محمد سامي ، ليلي علوي ، هنا الزاهد ، بسنت شوفي ومحمد فراج ، صبا مبارك.

يعد مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي واحدا من ابرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، وتقام دورته السنوية في مدينة جدة داخل منطقة جدة التاريخية، حيث يجتمع صناع السينما من مختلف انحاء العالم للاحتفاء بالفن السابع وتقديم رؤى جديدة تدعم صناعة السينما العربية والعالمية. انطلق المهرجان بهدف تمكين المواهب الشابة وتوفير منصة لنشر الاعمال المبتكرة وعرض افلام متميزة من مناطق مختلفة عبر العالم.

ويستقطب المهرجان في كل عام نخبة واسعة من النجوم وصناع السينما، الذين يشاركون في جلسات حوارية وندوات وبرامج تطوير مهنية. ومن بين الاسماء الدولية المشاركة في دورته الخامسة آيشواريا راي باتشان، وادريان برودي، وشون بيكر، وجيانكارلو اسبوزيتو، اضافة الى جيسيكا البا، وآنا دي ارماس، ونينا دوبريف، وكيرستن دانست، وداكوتا جونسون، وكوين لطيفة، ونجمة السينما الهندية كريتي سانون، حيث يقدّمون تجاربهم المهنية وشهاداتهم الفنية للجمهور والمهتمين في الصناعة.

ويحتضن المهرجان عروض السجادة الحمراء التي تجمع اكثر من عشرين فيلما بحضور نجومها، كما يقدم برنامجا سينمائيا واسعا يشمل الافلام الروائية الطويلة والقصيرة، والاعمال الكلاسيكية المرممة، والافلام المستقلة، وافلام المواهب الصاعدة. ويعقد المهرجان ايضا مجموعة من الورش والبرامج التدريبية من خلال "معامل البحر الاحمر"، ومن بينها "معمل المسلسلات" الذي يشهد مشاركة حصرية من الفنان جيانكارلو اسبوزيتو.

السينمائي الدولي إلهام شاهين مي عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

مرتبات ديسمبر 2025

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

تمساح

تماسيح بمياه المصرف.. أهالي عزبة سدرة بالشرقية يستغيثون والمحافظة تتحرك

واقعة متداولة للبشعة

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

الأب وابنائه الأربعة

رعـ ـب على ضفاف الإبراهيمية.. حكاية أسرة خرجت ولم يعد منها سوى جثـ ـتين| هل أنهى الأب حياة أطفـ ـاله؟

ترشيحاتنا

المتهمين

حبس منتقبة و2 آخريات في تقديم رشاوى انتخابية

أرشيفية

حبس عنصرين إجراميين في غسل أموال مخدرات بـ 100 مليون جنيه

المتهمين

بدقن طويلة .. حبس شخصين وسيدة في البحيرة لتوزيع رشاوي انتخابية

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
الأمراض

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

فيديو

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد