حبس المتهم باستخدام مكبرات صوت بمسجد في سوهاج للدعاية لأحد المرشحين

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم باستخدام مكبرات الصوت داخل مسجد بسوهاج للدعاية لأحد المرشحين

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتواجد داخل أحد المساجد والدعاية للتصويت لأحد المرشحين بإستخدام مكبر صوت بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات .

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.