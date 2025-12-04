تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي بيد البابا تواضروس | صور

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الخميس، حفل تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي، ونيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة.

تخريج دفعة من معهد المشورة

وتضمن الحفل عدة كلمات لنيافة الأنبا دانيال والقمص مكاريوس موريس مدير المعهد، وكلمة للخريجين، إلى جانب عدة فقرات أخرى.

وفي ختام الحفل تم تكريم اسمي الخادمتين الراحلتين شيري ودينا اللتين كانتا تخدمان بالمعهد حتى أيامهما الأخيرة، حتى نياحتهما.

وتم تكريم أعضاء هيئة التدريس، قبل أن يبدأ تكريم الخريجين، وهم خريجي الدبلومة الأكاديمية للمشورة، وخريجي كورسات الكاهن المشير، وزوجات الآباء الكهنة، والمشير، والمحاضر، والأشابين.

وفي كلمته هنأ قداسة البابا البابا الخريجين، وقدم التحية لأعضاء هيئة التدريس وإدارة المعهد، وأثنى على قيمة الوفاء التي ضعفت لدى البعض في أيامنا هذه. ودعا قداسته إلى عمل كورس متخصص لغرس روح الوفاء في النفوس.