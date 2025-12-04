الأنبا رافائيل يدشن مذ بح "أبي سيفين" بكنيسة "العذراء" بالفجالة | صور

دشن نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، اليوم، مذبح الشهيد أبي سيفين بالكنيسة الملحقة بكنيسة السيدة العذراء بالفجالة (إحدى كنائس القطاع)، كما دشن شرقية الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب)، والأيقونات الموجودة بالكنيسة، إلى جانب تدشين عدد من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

صلوات تدشين كنيسة

وشارك في صلوات التدشين والقداس الإلهي الذي تلاها، الآباء كهنة الكنيسة، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

كما استقبل نيافته خلال الصلوات السيد أمير هلال عضو مجلس الشيوخ، واللواء أحمد السكري رئيس حي الأزبكية، وذلك لتقديم التهنئة لنيافته بتدشين هذه الكنيسة.