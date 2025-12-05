وزير الانتاج الحربي: معرض إيديكس 2025 رسالة طمأنة واضحة للمواطن المصري

أكد المهندس محمد صلاح، وزير الإنتاج الحربي، أن معرض "إيديكس 2025" يمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطن المصري بأن قواته المسلحة قوية وجاهزة لمواجهة المتغيرات المتسارعة في المنطقة. وأضاف أن الأحداث الراهنة تتطلب مزيدًا من العمل والتطوير لضمان جاهزية الدولة وتعزيز قدراتها الدفاعية.

قطاع التسليح المصري

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، خلال لقاء خاص مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن ما يُعرض في المعرض يعكس حجم التطور الذي يشهده قطاع التسليح المصري، مشيرًا إلى أن أول ما تم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي كان منظومة "رعد 200" بنسختها المطوّرة، كما أعلن عن تطوير مدفع 23 مم ليصبح أسرع وأكثر قوة في الأداء.

المعدات المشاركة في المعرض

وأشار وزير الانتاج الحربي، إلى أن جميع المعدات المشاركة في المعرض خضعت لاختبارات دقيقة من قبل مقاتلي القوات المسلحة للتأكد من كفاءتها، مؤكدًا أن المعرض يأتي ليُظهر للمواطن أن هناك منظومة متكاملة تعمل على تلبية احتياجات الجيش بما يتوافق مع أحدث التطورات في عالم التسليح.