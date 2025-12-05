حركة تعيينات واسعة داخل جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن نقاشا موسعا عُقد برئاسة رئيس الأركان إيال زامير حول حركة التعيينات الجديدة داخل المؤسسة العسكرية، أسفر عن اعتماد 38 تعيينا جديدا سيتم رفعها إلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس للموافقة النهائية.



وشملت القرارات تعيين العميد إيهود بيبي رئيسا لسلاح المدفعية، إضافة إلى تعيين العقيد إيريز شبتاي رئيسا لهيئة الأركان العامة في مقرّ التنسيق الأميركي بمدينة كريات غات.

وفي وقت سابق، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش يعمل على رفع مستوى الجهوزية على جميع الحدود وفي مختلف القطاعات تحسبًا لأي تهديد مفاجئ قد يطرأ، مشيراً إلى أن التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل تتطلب استعداداً دائماً ومتواصلاً.

وقال زامير إن المؤسسة العسكرية "تواصل تعزيز العلاقة مع المستوطنات والعناصر الأمنية في المنطقة"، معتبراً أن هذا التعاون يشكل ركناً أساسياً في تعزيز منظومة الدفاع الداخلية.

وفي حديثه عن الأوضاع في منطقة النقب، شدد رئيس الأركان على أن "الأمن والاستيطان مترابطان، وهذا مبدأ واضح نعمل بموجبه"، مؤكداً أن الجيش ينظر إلى هذه المنطقة باعتبارها ذات أهمية خاصة في ظل التطورات الأمنية.

وأضاف زامير أن الجيش "يعمل في جميع المجالات القريبة والبعيدة ضد تهديدات معقدة تتشكل ضدنا"، موضحاً أن التعامل مع هذه التهديدات يتطلب عملاً استخبارياً وعملياتياً متواصلاً.