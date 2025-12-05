قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
مسؤولون أمريكيون: حماس ستتراجع عن حكم غزة وستبدأ عملية نزع سلاحها
البنتاجون: وزير الدفاع عرض القوات الأمريكية للخطر بمشاركة خطط حساسة على هاتفه
الاحتفال بالذكرى العاشرة لنياحة الأنبا أبراهام مطران الكرسي الأورشليمي في كنائس الخليج
نواب البرلمان: مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية خطوة استراتيجية لتعزيز الاستدامة واستقرار الشبكة الكهربائية
أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025
حركة تعيينات واسعة داخل جيش الاحتلال
إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا
البث الأوروبي تقر مشاركة إسرائيل بمسابقة الأغنية.. و3 دول تعلن الانسحاب
مصر في المونديال.. عودة جديدة إلى الساحة العالمية
وزير الانتاج الحربي: مركبة سيناء إصلاح ونجدة قادرة على حمل وجر 30 طنا
علي ماهر: لاعبو سيراميكا لديهم قناعة للمنافسة على لقب الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حركة تعيينات واسعة داخل جيش الاحتلال

إيال زامير
إيال زامير
فرناس حفظي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن نقاشا موسعا عُقد برئاسة رئيس الأركان إيال زامير حول حركة التعيينات الجديدة داخل المؤسسة العسكرية، أسفر عن اعتماد 38 تعيينا جديدا سيتم رفعها إلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس للموافقة النهائية.


وشملت القرارات تعيين العميد إيهود بيبي رئيسا لسلاح المدفعية، إضافة إلى تعيين العقيد إيريز شبتاي رئيسا لهيئة الأركان العامة في مقرّ التنسيق الأميركي بمدينة كريات غات.

وفي وقت سابق، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش يعمل على رفع مستوى الجهوزية على جميع الحدود وفي مختلف القطاعات تحسبًا لأي تهديد مفاجئ قد يطرأ، مشيراً إلى أن التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل تتطلب استعداداً دائماً ومتواصلاً.

وقال زامير إن المؤسسة العسكرية "تواصل تعزيز العلاقة مع المستوطنات والعناصر الأمنية في المنطقة"، معتبراً أن هذا التعاون يشكل ركناً أساسياً في تعزيز منظومة الدفاع الداخلية.

وفي حديثه عن الأوضاع في منطقة النقب، شدد رئيس الأركان على أن "الأمن والاستيطان مترابطان، وهذا مبدأ واضح نعمل بموجبه"، مؤكداً أن الجيش ينظر إلى هذه المنطقة باعتبارها ذات أهمية خاصة في ظل التطورات الأمنية.

وأضاف زامير أن الجيش "يعمل في جميع المجالات القريبة والبعيدة ضد تهديدات معقدة تتشكل ضدنا"، موضحاً أن التعامل مع هذه التهديدات يتطلب عملاً استخبارياً وعملياتياً متواصلاً.

الجيش الإسرائيلي رئيس الأركان إيال زامير حركة التعيينات المؤسسة العسكرية يسرائيل كاتس وزير الدفاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

مرتبات ديسمبر 2025

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

تمساح

تماسيح بمياه المصرف.. أهالي عزبة سدرة بالشرقية يستغيثون والمحافظة تتحرك

بشعة الفتاة بوسي

شربوا المقلب .. حكاية تعاطف المواطنين مع بِشعة بوسي قبل رقص كيداهم

واقعة متداولة للبشعة

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

ترشيحاتنا

حسن المستكاوي

حسن المستكاوي: منتخب فلسطين لعب بلا يأس وكافح أمام تونس

علي ماهر

علي ماهر: أنا ابن الأهلي.. والمطالبة بحقي ليست هجوما

حسن شحاته

ايمن يونس يطلب الدعاء لـ حسن شحاتة

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
الأمراض

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

فيديو

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد