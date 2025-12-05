البنتاجون: وزير الدفاع عرض القوات الأمريكية للخطر بمشاركة خطط حساسة على هاتفه

كشف تقرير صادر عن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، نُشر اليوم الخميس، أن وزير الدفاع بيت هيجسيث، عرَّض القوات الأمريكية للخطر بمشاركته خططا حساسة حول ضربة عسكرية مرتقبة في اليمن على هاتفه الشخصي.

وانتقد التقرير استخدام تطبيقات وأجهزة مراسلة غير معتمدة في وزارة الدفاع الأمريكية، بحسب وكالة أنباء “أسوشيتد برس”.

وخلص التقرير إلى أن هيجسيث، كان يتمتع بسلطة رفع السرية عن المواد التي شاركها مع آخرين في محادثة عبر تطبيق سيجنال.. إلا أن نشر تفاصيل حول الضربة على الحوثيين انتهك قواعد البنتاجون الداخلية المتعلقة بالتعامل مع المعلومات الحساسة التي قد تُعرض أفراد الخدمة أو مهامهم للخطر.

وأشار التقرير إلى أن المعلومات التي أرسلها هيجسيث - عدد وأوقات غارات الطائرات الأمريكية المأهولة فوق الأراضي المعادية قبل ساعتين إلى أربع ساعات من تلك الضربات - شكلت خطرا على الأمن العملياتي، كان من الممكن أن يؤدي إلى فشل أهداف المهمة الأمريكية وإلحاق ضرر محتمل بالطيارين الأمريكيين.

وجاء في التقرير أنه "لو وقعت هذه المعلومات في أيدي خصوم الولايات المتحدة، لربما تمكنت قوات الحوثيين من مواجهة القوات الأمريكية أو إعادة تمركز أفرادها وعتادها لتجنب الضربات الأمريكية المخطط لها".

وأشار إلى أن "مكتب هيجسيث قدم جزءا من محادثة سيجنال يطابق ما نُشر في مجلة ذا أتلانتيك.. لكنه استبعد عددا من الرسائل التي حُذفت تلقائيا بحلول وقت التقاط المعلومات من هاتف الوزير بسبب إعدادات المحادثة".