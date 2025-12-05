شوربة الفريك من الأكلات الشهية الغنية بالفوائد الصحية ومناسبة لفصل الشتاء حيث تمنح الجسم قدر كبير من التدفئة.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة الفريك بمذاق شهي من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة الفريك



فريك منقوع

بصل أبيض مفروم

مكعبات مرق خضار

جزر

طماطم

ورق لورا

جبهان

مستكة

سمن

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل شوربة الفريك

شوحي المستكة والحبهان وورق اللورا في حلة بها سمنة ثم ضعي البصل ومكعبات المرقة والجزر والطماطم والملح والفلفل الأسود.

أضيفي الفريك والماء على الشوربة واتركيها حتى تمام النضج وقدميها ساخنة وبالهنا والشفا.