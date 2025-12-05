وزير الإنتاج الحربي: أرباح آخر 3 سنوات لم تتحقق منذ 30 عاما

كشف المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي، عن تحقيق الوزارة أرباحًا غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكداً أنها لم تتحقق منذ نحو 30 عامًا، ما يعكس تطورًا كبيرًا في أداء القطاع وقدرته على المنافسة محليًا ودوليًا، وأشار إلى أن الوزارة تمتلك حاليًا عقود تصدير ممتدة لعامين مقبلين.

مركبة ردع 300

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، خلال حوار خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن كل منتج تصنعه الوزارة يحمل هدفًا واضحًا واسماً يعبر عن معناه ووظيفته، ومن بين هذه الابتكارات مركبة "ردع 300" التي استغرق تطويرها عامًا ونصف العام، وهي قادرة على إطلاق صواريخ موجهة يصل مداها إلى 300 كيلومتر، في إطار تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية.

وأكد وزير الانتاج الحربي، أن إنتاج الصلب المدرع محليًا مكّن مصر من تغطية احتياجاتها بالكامل مع التوسع في التصدير للخارج لتوفير عملة صعبة للدولة، لافتًا إلى أن التصنيع المحلي يوفر بين 20% و25% من تكلفة الشراء من الخارج.

وأشار وزير الانتاج الحربي، إلى أن معرض "إيديكس 2025" نجح في تحقيق أهدافه كملتقى مهم للعارضين والزائرين، مؤكدًا أن ما عرضته مصر من تقنيات ومعدات يعكس طفرة جادة في تطوير الصناعات الدفاعية والتحول نحو الإنتاج المحلي المتطور.