قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البث الأوروبي تقر مشاركة إسرائيل بمسابقة الأغنية.. و3 دول تعلن الانسحاب
مصر في المونديال.. عودة جديدة إلى الساحة العالمية
وزير الانتاج الحربي: مركبة سيناء إصلاح ونجدة قادرة على حمل وجر 30 طنا
علي ماهر: لاعبو سيراميكا لديهم قناعة للمنافسة على لقب الدوري
حسام البدري بعد التتويج بكأس ليبيا: إنجاز كبير وإضافة لتاريخي
السكة الحديد تعلن إتاحة حجز تذاكر 4 قطارات عبر وكلاء البيع المعتمدين
أقل سعر عيار ذهب اليوم الجمعة 5-12-2025
حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر
أشرف صبحي: تخليد اسم يوسف بطل السباحة وكل الناس مسئولة حتى الوزير.. فيديو
أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
الداخلية تضبط 12 شخصًا مع 13 طفلًا مستخدمين في شبكة تسول منظمة بالقاهرة
حبس المتهم باستخدام مكبرات صوت بمسجد في سوهاج للدعاية لأحد المرشحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الإنتاج الحربي: أرباح آخر 3 سنوات لم تتحقق منذ 30 عاما

إيديكس
إيديكس
كريم الخطيب

كشف المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي، عن تحقيق الوزارة أرباحًا غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكداً أنها لم تتحقق منذ نحو 30 عامًا، ما يعكس تطورًا كبيرًا في أداء القطاع وقدرته على المنافسة محليًا ودوليًا، وأشار إلى أن الوزارة تمتلك حاليًا عقود تصدير ممتدة لعامين مقبلين.

مركبة ردع 300

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، خلال حوار خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن كل منتج تصنعه الوزارة يحمل هدفًا واضحًا واسماً يعبر عن معناه ووظيفته، ومن بين هذه الابتكارات مركبة "ردع 300" التي استغرق تطويرها عامًا ونصف العام، وهي قادرة على إطلاق صواريخ موجهة يصل مداها إلى 300 كيلومتر، في إطار تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية.

وأكد وزير الانتاج الحربي، أن إنتاج الصلب المدرع محليًا مكّن مصر من تغطية احتياجاتها بالكامل مع التوسع في التصدير للخارج لتوفير عملة صعبة للدولة، لافتًا إلى أن التصنيع المحلي يوفر بين 20% و25% من تكلفة الشراء من الخارج.

وأشار وزير الانتاج الحربي، إلى أن معرض "إيديكس 2025" نجح في تحقيق أهدافه كملتقى مهم للعارضين والزائرين، مؤكدًا أن ما عرضته مصر من تقنيات ومعدات يعكس طفرة جادة في تطوير الصناعات الدفاعية والتحول نحو الإنتاج المحلي المتطور.

الإنتاج الحربي وزير الإنتاج الحربي إيديكس ردع 300 القدرات الدفاعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

مرتبات ديسمبر 2025

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

تمساح

تماسيح بمياه المصرف.. أهالي عزبة سدرة بالشرقية يستغيثون والمحافظة تتحرك

بشعة الفتاة بوسي

شربوا المقلب .. حكاية تعاطف المواطنين مع بِشعة بوسي قبل رقص كيداهم

واقعة متداولة للبشعة

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

ترشيحاتنا

يوسف محمد

بعد حادثة الطفل يوسف محمد .. هؤلاء الأكثر عرضة للغرق

شوربة القلقاس

طريقة عمل شوربة القلقاس بالخضار.. طعمها حلو

الكبد

انتبه.. تغيرات تظهر على الجلد مؤشر لأمراض الكبد

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
الأمراض

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

فيديو

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد