وظائف جديدة.. فرصة للتعيين بوزارة الكهرباء
القبض على أحد أنصار مرشح بالبحيرة بحوزته كروت دعاية انتخابية
الضرائب: 160.5 مليار جنيه حصيلة أذون وسندات الخزانة في عام
خبير دولي: ترتيبات دولية تمهد لعودة الأسد إلى حكم سوريا جزئيًا
تعاون مصري - أوروبي لتعزيز القدرات الرقابية في الأمان النووي والإشعاعي
مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي سافر إلى القاهرة لإجراء محادثات مع الوسطاء
بعد مطالبته بإلغاء انتخابات مجلس النواب 2025.. مصطفى بكري يرد على عمرو موسى
ترامب: بإنهائي الحرب بين رواندا والكونغو الديمقراطية أكون قد أنهيت الحرب الثامنة خلال عام
موعد مباراة منتخب مصر والإمارات في الجولة الثانية من كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة والأرصاد تناشد بالحذر الشديد من هذه الظاهرة
انسحاب إسبانيا وإيرلندا وهولندا من يوروفيجن 2026 احتجاجا على مشاركة إسرائيل
العربية للتصنيع: مسيّرة حمزة للاستطلاع ومراقبة الحدود .. ويمكن تسليحها
محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد نادي روتاري جيزة لوتس

منصور ابوالعلمين

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، وفد نادي روتاري جيزة لوتس، برئاسة الدكتور حسام فرحات محافظ المنطقة الروتارية، والذي يزور المحافظة لعقد ملتقى السياحة البيئية بهدف تسليط الضوء على مقومات السياحة المستدامة بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ أبرز الإنجازات التنموية التي شهدتها المحافظة في مختلف المجالات، كما قدم عرضًا وافيًا للمقومات السياحية والبيئية التي تزخر بها المحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل لمثل هذه الفعاليات التي تضع المحافظة في مكانتها المستحقة كوجهة متميزة للسياحة البيئية على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أعرب محافظ المنطقة الروتارية عن إشادته بما لمسوه من نهضة تنموية في شتى القطاعات، لافتًا إلى خطة النادي لإدراج المحافظة ضمن برامج المنح الدولية التي يقدمها نادي روتاري لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، أهدى الزملوط درع المحافظة لمحافظ المنطقة، تقديرًا لهذه الزيارة التي تضم عقد محاضرات علمية وترويجية للسياحة البيئية على أرض المحافظة، وتنفيذ معارض للحرف اليدوية والتراثية. كما قام فرحات بإهداء درع النادي لمحافظ الوادي الجديد امتنانًا لهذا التعاون المثمر والبنّاء.

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

البابا تواضروس يلتقي كهنة الرعاية الاجتماعية بإيبارشيات الوجه القبلي |صور

بالأسماء .. المحامين تعلن كشوف مرشحي انتخابات النقابات الفرعية

4 مليارات جنيه.. موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

