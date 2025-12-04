تعاون مصري - أوروبي لتعزيز القدرات الرقابية في الأمان النووي والإشعاعي

استضافت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية خبراء من الهيئات الرقابية المناظرة في فرنسا وفنلندا لتنفيذ البرنامج التدريبي حول "اعداد دليل رقابي عن محتويات تقرير تحليل الامان للمنشآت والأنشطة الإشعاعية" وذلك في الفترة من ٣٠ نوفمبر- ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك ضمن فعاليات مشروع "تعزيز القدرات الرقابية للأمان النووي في أفريقيا"الجاري تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنتدى الهيئات الرقابية.

استهلت الفعالية بكلمه للدكتور محمود جاد شحاته نائب رئيس الهيئة بحضور الدكتور محمود حسن رئيس قطاع امان المصادر والمنشآت الاشعاعية و الدكتور ياسر لاشين رئيس اداره التقييم والتراخيص والدكتور زكريا أحمد رئيس اداره التفتيش والالزام.

ويهدف المشروع الى تعزيز القدرات الرقابية في الامان النووي والإشعاعي للهيئات الرقابية في الدول الأفريقية والاطلاع على أفضل الممارسات وخبرات الهيئات الرقابية في دول

الاتحاد الأوروبي.

واختتمت الفعالية بدعوه ممثلي هيئات الرقابة النووية الأوروبية لاجتماع تنسيقي برئاسة الدكتور محمود حسن رئيس القطاع وبحضور الدكتور ياسر لاشين والدكتور الطيب السعدى منسق نشاط الوقاية الإشعاعية وادارة الوقود النووي المستنفذ بالمشروع.

اسهمت المناقشات والاقتراحات عن تحديد خارطة الطريق وأوجه التعاون للمشروع في الفترة من ٢٠٢٦ الى ٢.٢٨.