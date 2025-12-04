قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء 2026.. الحكومة تحسم الجدل وتتحدث عن خفض التضخم
أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جديدة عن فيلم الست
الوحدة 8200.. أيرلندا تحقق في تواطؤ مايكروسوفت مع إسرائيل لقـ تل الفلسطينيين
وظائف جديدة.. فرصة للتعيين بوزارة الكهرباء
القبض على أحد أنصار مرشح بالبحيرة بحوزته كروت دعاية انتخابية
الضرائب: 160.5 مليار جنيه حصيلة أذون وسندات الخزانة في عام
خبير دولي: ترتيبات دولية تمهد لعودة الأسد إلى حكم سوريا جزئيًا
تعاون مصري - أوروبي لتعزيز القدرات الرقابية في الأمان النووي والإشعاعي
مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي سافر إلى القاهرة لإجراء محادثات مع الوسطاء
بعد مطالبته بإلغاء انتخابات مجلس النواب 2025.. مصطفى بكري يرد على عمرو موسى
ترامب: بإنهائي الحرب بين رواندا والكونغو الديمقراطية أكون قد أنهيت الحرب الثامنة خلال عام
أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جديدة عن فيلم الست

أحمد مراد مع أوركيد سامي
في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، كشف الكاتب والسيناريست أحمد مراد عن تفاصيل جديدة تتعلق بفيلمه السينمائي المنتظر "الست" الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي.

وأكد مراد أن الفيلم يتناول سيرة كوكب الشرق أم كلثوم من زاوية غير تقليدية، موضحاً أن العمل لا يقدّم مجرد سرد تاريخي، بل يعتمد رؤية درامية جديدة تسلط الضوء على الجوانب الإنسانية والفنية في حياة الأسطورة التي ما زالت تلهم أجيالاً متعاقبة.

أكد أن فريق العمل يبذل جهداً كبيراً ليخرج الفيلم بالشكل الذي يليق بقيمة أم كلثوم وبنجومية منى زكي. 

فيلم "الست" يعد واحداً من أكثر المشاريع السينمائية المنتظرة، خاصة أنه يجمع بين قلم أحمد مراد ونجمة بحجم منى زكي، إضافة إلى التناول المختلف لشخصية موسيقية عربية خالدة مثل أم كلثوم.


https://youtube.com/shorts/6wr0MY3eJqw?si=RCp59XsmLuVS6ygu

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
