أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جديدة عن فيلم الست

في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، كشف الكاتب والسيناريست أحمد مراد عن تفاصيل جديدة تتعلق بفيلمه السينمائي المنتظر "الست" الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي.

وأكد مراد أن الفيلم يتناول سيرة كوكب الشرق أم كلثوم من زاوية غير تقليدية، موضحاً أن العمل لا يقدّم مجرد سرد تاريخي، بل يعتمد رؤية درامية جديدة تسلط الضوء على الجوانب الإنسانية والفنية في حياة الأسطورة التي ما زالت تلهم أجيالاً متعاقبة.

أكد أن فريق العمل يبذل جهداً كبيراً ليخرج الفيلم بالشكل الذي يليق بقيمة أم كلثوم وبنجومية منى زكي.

فيلم "الست" يعد واحداً من أكثر المشاريع السينمائية المنتظرة، خاصة أنه يجمع بين قلم أحمد مراد ونجمة بحجم منى زكي، إضافة إلى التناول المختلف لشخصية موسيقية عربية خالدة مثل أم كلثوم.



