قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق يوضح موقفه من تجميد أموال المنظمات الإرهابية: نطارد داعش والقاعدة فقط
الهيئة الوطنية: تلقينا شكاوى من 6 أحزاب سياسية على التصويت فى إعادة المرحلة الأولى للانتخابات
حسام البدري يقود أهلي طرابلس لتحقيق الكأس الليبي بعد مباراة قوية ضد بنغازي
إصابة 10 أشخاص بالتسمم عقب تناولهم وجبة كشري في المحلة
موعد نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7 ورابط الاستعلام
خطوات تجديد رخصة القيادة.. دليل شامل بالمستندات والشروط والتكلفة
ياسمين الخيام: تغيير اسمي لم يكن خطوة سهلة.. وأردت حماية اسم الشيخ الحصري من أي إساءة
قرار عاجل من الأوقاف بشأن القيمة الإيجارية للأراضي الوقف
تقارير إنجليزية تثير التكهنات حول مستقبل صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء
بطولة ودموع.. والد شهيد المنوفية منقذ 13 فتاة يناشد تكريم نجله من الرئيس السيسي
منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع
الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إرث مستمر.. ياسمين الخيام تكشف وصية والدها الشيخ الحصري

ياسمين الخيام
ياسمين الخيام
محمد البدوي

كشفت ياسمين الخيام عن جانب من وصية والدها القارئ الراحل الشيخ محمود خليل الحصري، مؤكدة أنه ترك عددًا من المشروعات الخيرية التي أوصى بأن تُخصص لخدمة المحتاجين وحفاظ القرآن الكريم.

وقالت "الخيام" خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “معكم منى الشاذلي” إن والدها الراحل ترك عمارة في مدينة طنطا، وهي أول عقار يسكنه بعد انتقاله من قريته شبرا النملة، وقد أوصى بأن يتم تخصيصها للأعمال الخيرية. 

وأضافت أن المبنى يضم مكتبًا للجمعية الخيرية التي تحمل اسم الشيخ الحصري، إلى جانب مكتب آخر في القرية لخدمة الأهالي وتقديم الدعم اللازم لهم، مؤكدة: “هذا واجب علينا، وبدأنا بالفعل تنفيذ وصية الوالد بجعل ثلث تركته لصالح المحتاجين”.

دعم محفظي القرآن الكريم

وأوضحت أن وصية الشيخ الحصري تضمنت تخصيص ثلث تركته للأعمال الخيرية ودعم محفظي القرآن الكريم على وجه الخصوص، تقديرًا للدور الذي يقومون به في خدمة كتاب الله ونشره بين الأجيال.

وأشارت ياسمين الخيام إلى أن الأسرة حاولت استكمال وصية والدها من خلال استغلال ثلاثة فدادين من الأرض الزراعية في مشروعات خدمية، إلا أن الظروف لم تسمح بتنفيذ المخطط كما كان مرسومًا، لكنها أكدت أن القدر شاء أن يتم تعويض ذلك بمشروع أكبر وأشمل، حيث شهد شهر أكتوبر افتتاح مسجد الشيخ الحصري الجديد إلى جانب مجمع متكامل يضم دارًا للأيتام، وسكنًا للمغتربات، ومؤسسة لرعاية المسنين.

 أبرز قراء القرآن

واختتمت الخيام تصريحاتها بالتأكيد على أن أسرة الشيخ الحصري ماضية في تنفيذ وصيته بكل تفاصيلها، وأن مشاريع الخير التي تحمل اسمه ستظل ممتدة خدمةً للمجتمع وإحياءً لسيرته العطرة كأحد أبرز قراء القرآن في التاريخ الحديث.

أسرة الشيخ الحصري الشيخ الحصري ياسمين الخيام القرآن الكريم حفاظ القرآن الكريم المشروعات الخيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

مرتبات ديسمبر 2025

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

تمساح

تماسيح بمياه المصرف.. أهالي عزبة سدرة بالشرقية يستغيثون والمحافظة تتحرك

واقعة متداولة للبشعة

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

الأب وابنائه الأربعة

رعـ ـب على ضفاف الإبراهيمية.. حكاية أسرة خرجت ولم يعد منها سوى جثـ ـتين| هل أنهى الأب حياة أطفـ ـاله؟

ترشيحاتنا

الضرائب

لماذا تستهدف الحكومة تطبيق ضرائب الـ PAY Roll .. تفاصيل

الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الخميس 4-12-2025

احمد جابر ولمياء مصطفي

أفضل موظفة عربية.. القابضة لمياه الشرب تهنئ لمياء مصطفى بفوزها بجائزة التميز العربي 2025

بالصور

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
الأمراض

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

فيديو

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد