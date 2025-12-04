إرث مستمر.. ياسمين الخيام تكشف وصية والدها الشيخ الحصري

كشفت ياسمين الخيام عن جانب من وصية والدها القارئ الراحل الشيخ محمود خليل الحصري، مؤكدة أنه ترك عددًا من المشروعات الخيرية التي أوصى بأن تُخصص لخدمة المحتاجين وحفاظ القرآن الكريم.

وقالت "الخيام" خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “معكم منى الشاذلي” إن والدها الراحل ترك عمارة في مدينة طنطا، وهي أول عقار يسكنه بعد انتقاله من قريته شبرا النملة، وقد أوصى بأن يتم تخصيصها للأعمال الخيرية.

وأضافت أن المبنى يضم مكتبًا للجمعية الخيرية التي تحمل اسم الشيخ الحصري، إلى جانب مكتب آخر في القرية لخدمة الأهالي وتقديم الدعم اللازم لهم، مؤكدة: “هذا واجب علينا، وبدأنا بالفعل تنفيذ وصية الوالد بجعل ثلث تركته لصالح المحتاجين”.

دعم محفظي القرآن الكريم

وأوضحت أن وصية الشيخ الحصري تضمنت تخصيص ثلث تركته للأعمال الخيرية ودعم محفظي القرآن الكريم على وجه الخصوص، تقديرًا للدور الذي يقومون به في خدمة كتاب الله ونشره بين الأجيال.

وأشارت ياسمين الخيام إلى أن الأسرة حاولت استكمال وصية والدها من خلال استغلال ثلاثة فدادين من الأرض الزراعية في مشروعات خدمية، إلا أن الظروف لم تسمح بتنفيذ المخطط كما كان مرسومًا، لكنها أكدت أن القدر شاء أن يتم تعويض ذلك بمشروع أكبر وأشمل، حيث شهد شهر أكتوبر افتتاح مسجد الشيخ الحصري الجديد إلى جانب مجمع متكامل يضم دارًا للأيتام، وسكنًا للمغتربات، ومؤسسة لرعاية المسنين.

أبرز قراء القرآن

واختتمت الخيام تصريحاتها بالتأكيد على أن أسرة الشيخ الحصري ماضية في تنفيذ وصيته بكل تفاصيلها، وأن مشاريع الخير التي تحمل اسمه ستظل ممتدة خدمةً للمجتمع وإحياءً لسيرته العطرة كأحد أبرز قراء القرآن في التاريخ الحديث.