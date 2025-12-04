على غرار السيارات.. هل تنخفض أسعار العقارات قريبا؟ مدير غرفة التطوير العقاري يجيب

كشف المستشار أسامة سعد ، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، مدى إمكانية انخفاض أسعار الوحدات السكنية، على غرار السيارات.

وقال المستشار أسامة سعد الدين ، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ، :" من المستحيل ان تنخفض أسعار الوحدات السكنية ، على غرار السيارات ".

وتابع “ الملكية الجزئية للعقار عبارة عن تقسيم المبنى، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا إلى حصص، ومن حق كل شخص أن يشتري عدد الحصص التي يريد. مثال، لنقل إن هناك مولًا تجاريًا جديدًا يُدشن، سيقسم إلى 1000 حصة، تُباع فرادى، ليصبح بإمكان الفرد شراء حصة أو اثنتين أو أي عدد من الحصص وفقًا للمبلغ المتوفر معه، على أن تتولى شركة متخصصة تلك المهمة، بالتالي يريح المستثمر الصغير نفسه من أعباء الإدارة وتحصيل الإيجار، وفي الوقت نفسه إذا أراد بيع حصته يمكن ذلك بسهولة، سواء بنفسه أو عن طريق شركة الادارة”.

