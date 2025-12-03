أثناء عبورها الطريق.. إصابة سيدة في انهيار عقار سكني بأسوان

تعرضت سيدة كانت تعبر الطريق أثناء انهيار عقار مساء اليوم، بمنطقة بركة الدماس بمدينة أسوان، حيث تعاملت فرق الإسعاف مع الحالة بسرعة، وتم نقلها إلى المستشفى للفحص وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك خلال متابعة الأجهزة التنفيذية لحادث انهيار عقار سكنى مكون من 4 طوابق، حيث كانت السيدة تعبر الطريق الملاصق قبل أن تتساقط عليها مخلفات خفيفة من الواجهة، ما أدى إلى إصابتها بشكل طفيف.

أوضحت المعاينة المبدئية عدم وجود وفيات، بينما أكدت التقارير الطبية أن إصابة السيدة سطحية، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها ومتابعة وضعها الصحى، وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لها.

عقار سكني

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود احتواء واقعة انهيار منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة بركة الدماس دون حدوث أى إصابات أو خسائر فى الأرواح حيث تم إخلاء المنزل منذ أمس من المقيمين فيه تحسباً لتعرضه للانهيار فى أى وقت نتيجة تقادم العقار.

وفور ورود بلاغ إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته لرئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان بسرعة التوجه إلى منطقة الواقعة ، وهو الذى تزامن معه الدفع بـ 7 سيارات إسعاف ، وأيضاً فرق الحماية المدنية للتعامل مع أى حالات طارئة.

ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان أنه لم تحدث أى إصابات أو خسائر فى الأرواح نتيجة انهيار العقار السكنى حيث أنه كان يقيم فيه 4 أسر عندما شعرت بحدوث تصدعات قاموا بإخلاء الأثاث والممتلكات الخاصة ، وهو الذى ساهم فى عدم وجود خسائر بشرية.

ولفت إلى أن هذا العقار قديم حيث تم بناؤه منذ حوالى 55 عاما، ونتيجة لتقادمه حدثت التصدعات والانهيار له ، وتم على الفور عمل كردون لاتخاذ إجراءات الحماية والسلامة المهنية ، ورفع مخلفات المنزل .