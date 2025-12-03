محافظ أسوان يشدد على مواجهة التحديات في ملف النظافة العامة

شدد محافظ أسوان، الدكتور إسماعيل كمال، على تكثيف العمل ومواجهة التحديات الحالية التي يشهدها ملف النظافة العامة، مؤكداً على أن التحسن الذي شهده هذا الملف خلال الفترة الماضية يستلزم مزيداً من العمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمة تليق بأهالي المحافظة وزوارها من السائحين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمناقشة ملف النظافة بحضور نائبه المهندس عمرو لاشين، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان، والمهندس أحمد حلفاوي مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، والمشرفين والفنيين بالوحدة المحلية.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال بضرورة الاستثمار الأمثل للإمكانيات المتاحة من المعدات المختلفة التي شهدت تطوراً ملحوظاً عقب رفع كفاءتها وتشغيلها بكامل طاقتها بما فى ذلك السيارات واللوادر والمكابس وحاملات الحاويات، مكلفاً بأن أعمال الرفع اليومى للمخلفات بمختلف الميادين والشوارع والأحياء السكنية، والتى يصل حجم المخلفات التى يتم نقلها يومياً إلى نحو 220 طن تتطلب زيادة العمالة والسائقين لضمان إستمرار العمل على مدار الفترتين الصباحية والمسائية داخل أحياء جنوب وغرب المدينة، مع إستمرار تنفيذ أعمال النظافة من خلال عمال الوحدة المحلية بحي شرق، وأيضاً حي الصداقة الجديدة، والذي سيشهد خلال الأيام القادمة قيام إحدى الشركات المتخصصة بتنفيذ أعمالها داخل الحي.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أسوان بإعداد خطة مبتكرة وغير تقليدية ترتكز على تحديد الإحتياجات الفعلية لكل حى من العمالة والمعدات والسائقين، إلى جانب حصر كميات القمامة المرفوعة يومياً، وتخصيص مجموعات خاصة لجرد الأتربة من الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية، مع التصدى الكامل لظاهرة النباشين لما تسببه من فوضى وتشويه للمظهر الحضاري.

وأوضح المحافظ أنه تم تكليف اللجان التفتيشية بتكثيف المتابعات الميدانية المفاجئة لرصد الموقف على أرض الواقع، وفى نفس الوقت نعمل جاهدين للإرتقاء بإدارة منظومة النظافة العامة بحيث تعتمد على التخطيط والمتابعة والعمل الجماعى بما يحقق عوائد إيجابية يشعر بها المواطن الأسوانى وكل زوار المحافظة.

