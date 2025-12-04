العراق يوضح موقفه من تجميد أموال المنظمات الإرهابية: نطارد داعش والقاعدة فقط

أكد مستشار رئيس وزراء العراق حسين علاوي، أن بغداد استهدفت بالعقوبات عناصر تابعة لتنظيمي لداعش والقاعدة الإرهابيين فقط.

وأضاف مستشار رئيس وزراء العراق، في تصريحات لفضائية "العربية" أن التحقيق جار في إدراج حزب الله والحوثيين بقوائم الإرهاب.

وأكد علاوي "نطارد القاعدة وداعش ونسيطر على أصولهما المالية، ونتعامل مع الدولة اللبنانية والدولة اليمنية ونشجع الحوار".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بضرورة إجراء تحقيق ومحاسبة المقصرين في الخطأ الخاص بقرار لجنة تجميد الأموال وذلك بحسب ما أفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي.

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن لجنة تجميد الأموال في بغداد ، اليوم الخميس، قررت رفع أسماء "حزب الله اللبناني" و"الحوثيين" من قائمة المنظمات الإرهابية التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.

وبيَنت وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة العراقية : انه "يرجى حذف الأسماء 19 و18 من الجدول الذي نشر بتجميد أموال المنظمات الإرهابية.

أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين العراقية قرار بإجراء تعديل على بيانات الرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم أبي محمد الجولاني، في القائمة الوطنية لتجميد أموال الإرهابيين، بما ينسجم مع آخر تحديث أجرته لجنة عقوبات داعش والقاعدة في مجلس الأمن الدولي.