قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق يوضح موقفه من تجميد أموال المنظمات الإرهابية: نطارد داعش والقاعدة فقط
الهيئة الوطنية: تلقينا شكاوى من 6 أحزاب سياسية على التصويت فى إعادة المرحلة الأولى للانتخابات
حسام البدري يقود أهلي طرابلس لتحقيق الكأس الليبي بعد مباراة قوية ضد بنغازي
إصابة 10 أشخاص بالتسمم عقب تناولهم وجبة كشري في المحلة
موعد نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7 ورابط الاستعلام
خطوات تجديد رخصة القيادة.. دليل شامل بالمستندات والشروط والتكلفة
ياسمين الخيام: تغيير اسمي لم يكن خطوة سهلة.. وأردت حماية اسم الشيخ الحصري من أي إساءة
قرار عاجل من الأوقاف بشأن القيمة الإيجارية للأراضي الوقف
تقارير إنجليزية تثير التكهنات حول مستقبل صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء
بطولة ودموع.. والد شهيد المنوفية منقذ 13 فتاة يناشد تكريم نجله من الرئيس السيسي
منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع
الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7 ورابط الاستعلام

موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7
موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7
عبد الفتاح تركي

موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7 .. يترقب آلاف المواطنين خلال الأيام المقبلة إعلان نتائج المرحلة السابعة من مبادرة سكن لكل المصريين 2025 التي يشرف عليها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 

هذه المرحلة تجيء ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تلبي احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل وسط توسعات عمرانية توفر مجتمعات حضرية كاملة الخدمات.

واقرأ أيضًا:

سكن لكل المصريين

وأكد الصندوق أن باب الحجز للمرحلة السابعة أغلق رسميًا بعد استقبال عدد كبير من الطلبات على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى الإقبال المتزايد من المواطنين على هذه المبادرة نظرًا لكونها واحدة من أهم برامج الإسكان المدعوم في مصر.

أولوية التخصيص للمتقدمين السابقين في سكن لكل المصريين 5

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن الأولوية في تخصيص الوحدات خلال المرحلة السابعة ستُمنح للمتقدمين السابقين في مشروع سكن لكل المصريين 5 ممن لم يحصلوا على وحدة رغم استيفائهم كامل الشروط في ذلك الطرح. 

يأتي هذا الإجراء بهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين.

سكن لكل المصريين 7

وأشار الصندوق إلى أن هذا الترتيب يعكس السياسة المتبعة في الطروحات الأخيرة، حيث تتم مراعاة المتقدمين الذين لم ينالوا التخصيص في مراحل سابقة على الرغم من استيفاء الشروط، بما يضمن استمرارية الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.

تفاصيل نظام التمويل العقاري الميسر للوحدات

تعتمد مبادرة سكن لكل المصريين 7 على نظام تمويل عقاري ميسر يمتد حتى 20 سنة، مع فائدة ثابتة ومدعومة وفق شريحة الدخل لكل متقدم.

وتم تحديد الفائدة بنسبة 8% لمحدودي الدخل، في حين تبلغ 12% لمتوسطي الدخل، كما يمكن للراغبين الرجوع إلى كراسة الشروط إلكترونيًا للاطلاع على الأسعار وأنظمة السداد التي تتناسب مع القدرات المالية لكل فئة .
ويُعد هذا النظام أحد الأدوات التمويلية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتمكينهم من امتلاك وحدة سكنية بأسعار مدعومة وفترات سداد طويلة.

سكن لكل المصريين

شرائح الدخل المستحقة للوحدات في المبادرة

  • حددت وزارة الإسكان شرائح الدخل المؤهلة للحصول على وحدات المرحلة السابعة على النحو الآتي:
    فئة محدودي الدخل تشمل:
    الفرد: حتى 12 ألف جنيه شهريًا
    الأسرة: حتى 15 ألف جنيه شهريًا
    أما فئة متوسطي الدخل فتشمل:
    الفرد: حتى 20 ألف جنيه شهريًا
  • الأسرة: حتى 25 ألف جنيه شهريًا

ويأتي هذا التقسيم بهدف ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا ضمن سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن مناسب بشروط ميسرة .

طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي عدة قنوات للاستعلام عن نتائج المرحلة السابعة عند صدورها، وذلك لتسهيل عملية الحصول على المعلومات على جميع المتقدمين.

وتشمل وسائل الاستعلام المتاحة ما يلي:

الاتصال بالخط الساخن 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول، أو من خلال الرقم الأرضي 090071117.
زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
الاستعلام عبر خدمة الرسائل النصية من خلال إرسال الرقم القومي إلى 1124.

سكن لكل المصريين

خطوات الاستعلام بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني

يمكن للمتقدمين معرفة حالة الطلب بالرقم القومي باتباع الخطوات الآتية .
الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الرابط المخصص للخدمة.
اختيار خدمة الاستعلام عن شقق الإسكان.
إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.
الضغط على زر استعلام لعرض حالة الطلب سواء تم التخصيص أو لا يزال الطلب قيد المراجعة أو ضمن قائمة الانتظار.
وتوفر هذه الخدمة متابعة دقيقة للحالة من دون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع الصندوق.

طرق الدفع الإلكتروني للأقساط المعتمدة من الصندوق

شدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أن السداد الإلكتروني هو الوسيلة الأساسية لدفع الأقساط المستحقة على المتقدمين، مشيرًا إلى أن الوسائل المتاحة تشمل ما يأتي:

  • البطاقات الائتمانية.
  • بطاقة ميزة.
  • المحافظ الإلكترونية البنكية.
  • شبكة خالص للدفع الإلكتروني.
  • مكاتب البريد المميكنة.

كما أتاح الصندوق إمكانية إضافة وديعة الصيانة بنسبة 5% من قيمة التمويل بالتنسيق مع البنوك، لضمان الحفاظ على جودة الوحدات السكنية واستدامتها.

الرابط الرسمي لمعرفة نتيجة المرحلة السابعة

أتاح الصندوق رابطًا مباشرًا عبر موقعه الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 بمجرد إعلانها، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على المعلومة بدقة وسرعة دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب أو فروع الصندوق.

سكن لكل المصريين

هذا الإجراء يجيء ضمن التحول الرقمي لخدمات الإسكان التي تستهدف تحسين مستوى الخدمة وتسهيل الإجراءات على المواطنين في جميع المحافظات.

سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 7 نتيجة تقديمات الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

مرتبات ديسمبر 2025

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

تمساح

تماسيح بمياه المصرف.. أهالي عزبة سدرة بالشرقية يستغيثون والمحافظة تتحرك

واقعة متداولة للبشعة

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

ترشيحاتنا

بطريركية الروم الكاثوليك تنفي استقالة البطريرك يوسف العبسي

بطريركية الروم الكاثوليك تنفي استقالة يوسف العبسي

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من منظمي الرحلات بالسوق الأمريكي

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يبحث مع اتحاد الرحلات الامريكي تعزيز التعاون

بالصور

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
الأمراض

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

فيديو

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد